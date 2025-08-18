FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

AK Parti'ye geçti: Belediyedeki ilk işi yüzde 23 zam oldu!

Geçtiğimiz günlerde CHP'den AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, gündeme bomba gibi düşmüştü. Çerçioğlu'nun kararının ardından belediye çalışanlarının maaşlarına yüzde 23 oranında zam yapılacağı açıklandı.

AK Parti'ye geçti: Belediyedeki ilk işi yüzde 23 zam oldu!

Aydın Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP'den AK Parti'ye geçmişti. Büyük yankı uyandıran karar sonrası Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde, ayrıca belediyeye bağlı şirketlerde görev yapan personellerin aylık ücretlerine yüzde 23 oranında ara zam yapıldı.

AK Parti ye geçti: Belediyedeki ilk işi yüzde 23 zam oldu! 1

TABAN AYLIK 40 BİN TL OLDU!

Alınan bu karar doğrultusunda, en düşük taban aylık maaş 40 bin TL’ye yükseltildi. Çerçioğlu'nun öncülüğünde yürütülen çalışmalar ile elde edilen kaynak öncelikle personeller için kullanılırken, Başkan Çerçioğlu, uzun süredir üzerinde çalışılan düzenlemenin hayata geçirildiğini belirterek, şunları söyledi:

AK Parti ye geçti: Belediyedeki ilk işi yüzde 23 zam oldu! 2

"Bizim önceliğimiz her zaman alın teri döken çalışma arkadaşlarımızdır. Belediyemiz bünyesinde görev yapan tüm emekçilerimizin haklarını korumak ve ekonomik anlamda daha güçlü bir şekilde yaşamalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz"
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Yumaklı'dan su açıklamasıBakan Yumaklı'dan su açıklaması
Gelir seviyesi yükseldi, giden geri geldi 'Çevre illerden bile göç var'Gelir seviyesi yükseldi, giden geri geldi 'Çevre illerden bile göç var'

Anahtar Kelimeler:
Özlem Çerçioğlu Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Okan Buruk ısrarla istiyordu! G.Saray'da bir uçak daha iniyor... İşte imza tarihi

Okan Buruk ısrarla istiyordu! G.Saray'da bir uçak daha iniyor... İşte imza tarihi

Altın, araba, ev alacakları uyardı 'Düşüş' vurgusu yaptı! 'Bugünden hazırlığını yapması lazım'

Altın, araba, ev alacakları uyardı 'Düşüş' vurgusu yaptı! 'Bugünden hazırlığını yapması lazım'

Uşaklıları isyan ettiren iddia! Barajda su tamamen bitti

Uşaklıları isyan ettiren iddia! Barajda su tamamen bitti

'Dünyanın en zor işi' Günlük 1500 TL

'Dünyanın en zor işi' Günlük 1500 TL

Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il belli oldu!

Türkiye'de sosyoekonomik seviyesi en yüksek il belli oldu!

Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek! Yargıtay karar verdi

Sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek! Yargıtay karar verdi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.