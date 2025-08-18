AK Parti'ye geçti: Belediyedeki ilk işi yüzde 23 zam oldu!

Aydın Büyükşehir Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP'den AK Parti'ye geçmişti. Büyük yankı uyandıran karar sonrası Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde, ayrıca belediyeye bağlı şirketlerde görev yapan personellerin aylık ücretlerine yüzde 23 oranında ara zam yapıldı.

TABAN AYLIK 40 BİN TL OLDU!

Alınan bu karar doğrultusunda, en düşük taban aylık maaş 40 bin TL’ye yükseltildi. Çerçioğlu'nun öncülüğünde yürütülen çalışmalar ile elde edilen kaynak öncelikle personeller için kullanılırken, Başkan Çerçioğlu, uzun süredir üzerinde çalışılan düzenlemenin hayata geçirildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bizim önceliğimiz her zaman alın teri döken çalışma arkadaşlarımızdır. Belediyemiz bünyesinde görev yapan tüm emekçilerimizin haklarını korumak ve ekonomik anlamda daha güçlü bir şekilde yaşamalarını sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz"

