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Akaryakıt fiyatları! 07 Kasım Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

07 Kasım 2026 itibarıyla Türkiye'de benzin fiyatı 74,58 TL, motorin fiyatı ise 95,14 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt tüketicileri üzerinde belirgin bir etki yaratıyor. Uzmanlar, benzin ve motorin fiyatlarındaki dalgalanmaların dünya petrol fiyatlarıyla ilişkilendiğini vurguluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları, bayi politikaları ve piyasa şartlarına göre değişim gösteriyor.

Akaryakıt fiyatları! 07 Kasım Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Cansu Çamcı

07 Kasım 2026 itibarıyla Türkiye'de benzin fiyatı 74,58 TL. Motorin fiyatı ise 95,14 TL olarak belirlendi. Bu gelişme, akaryakıt tüketicileri üzerinde önemli bir etki yaratıyor. Fiyatların seyrinin dünya genelindeki petrol fiyatlarıyla ilişkilendiği açıkça görülüyor. Sektördeki uzmanlar, benzin ve motorin fiyatlarının dalgalanmalara bağlı olarak değişebileceğine dikkat çekiyor.

Akaryakıt pompa fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklılık gösterebiliyor. Her bayi kendi fiyat politikası doğrultusunda hareket ediyor. Bu politikalar genel piyasa şartları ve tedarikçi firmaların tavsiye fiyatlarıyla şekilleniyor. Dağıtıcıların bayileriyle olan sözleşmeleri, belirli tavan fiyatlar üzerinde fiyatlandırma yapmalarını sağlıyor. Bu durum, tüketicilerin benzin ve motorin fiyatlarındaki dalgalanmaları anlamaları açısından önem taşıyor.

Akaryakıt fiyatları! 07 Kasım Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
95.14
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
74.58
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
45.66
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
65.98
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.56
Gazyağı
88.97
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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