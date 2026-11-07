Akaryakıt fiyatları! 07 Kasım Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

07 Kasım 2026 itibarıyla Türkiye'de benzin fiyatı 74,58 TL. Motorin fiyatı ise 95,14 TL olarak belirlendi. Bu gelişme, akaryakıt tüketicileri üzerinde önemli bir etki yaratıyor. Fiyatların seyrinin dünya genelindeki petrol fiyatlarıyla ilişkilendiği açıkça görülüyor. Sektördeki uzmanlar, benzin ve motorin fiyatlarının dalgalanmalara bağlı olarak değişebileceğine dikkat çekiyor.

Akaryakıt pompa fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklılık gösterebiliyor. Her bayi kendi fiyat politikası doğrultusunda hareket ediyor. Bu politikalar genel piyasa şartları ve tedarikçi firmaların tavsiye fiyatlarıyla şekilleniyor. Dağıtıcıların bayileriyle olan sözleşmeleri, belirli tavan fiyatlar üzerinde fiyatlandırma yapmalarını sağlıyor. Bu durum, tüketicilerin benzin ve motorin fiyatlarındaki dalgalanmaları anlamaları açısından önem taşıyor.