Akaryakıt fiyatları! 08 Eylül Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

8 Eylül 2026 tarihli verilere göre benzin fiyatı 76.9075 TL’dir. Motorin fiyatı ise 88.89625 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar akaryakıt sektöründeki zam ve indirim dalgalanmalarının bir yansımasıdır. Tüketiciler, fiyatların günde değişebileceğini unutmamalıdır. Aynı zamanda bayilere göre de farklılık gösterebilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları değişiklik göstermektedir. Bu değişiklik, bayiler arası rekabet ve dağıtıcı politikalarına bağlıdır. Dağıtıcılar, bayilerine sağladıkları sözleşmelerle tavan fiyatlar belirleyebilir. Böylece, fiyat istikrarını sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu nedenle akaryakıt alımında fiyat araştırması yapmak önemlidir.