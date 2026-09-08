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Akaryakıt fiyatları! 08 Eylül Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

8 Eylül 2026 itibarıyla benzin fiyatı 76.9075 TL, motorin fiyatı ise 88.89625 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt sektöründeki dalgalanmalar, tüketicilere fiyatların günde değişebileceğini hatırlatmaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları, bayiler arası rekabet ve dağıtıcı politikalarına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Tüketiciler, fiyat araştırması yaparak en uygun alımı gerçekleştirmelidir.

Akaryakıt fiyatları! 08 Eylül Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

8 Eylül 2026 tarihli verilere göre benzin fiyatı 76.9075 TL’dir. Motorin fiyatı ise 88.89625 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar akaryakıt sektöründeki zam ve indirim dalgalanmalarının bir yansımasıdır. Tüketiciler, fiyatların günde değişebileceğini unutmamalıdır. Aynı zamanda bayilere göre de farklılık gösterebilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları değişiklik göstermektedir. Bu değişiklik, bayiler arası rekabet ve dağıtıcı politikalarına bağlıdır. Dağıtıcılar, bayilerine sağladıkları sözleşmelerle tavan fiyatlar belirleyebilir. Böylece, fiyat istikrarını sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu nedenle akaryakıt alımında fiyat araştırması yapmak önemlidir.

Akaryakıt fiyatları! 08 Eylül Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
88.9
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
76.91
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.81
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
63.75
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
46.05
Gazyağı
85.63
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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