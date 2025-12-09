FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 09 Aralık Salı 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

09 Aralık 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 54.315 TL, motorin fiyatları ise 55.01333 TL olarak belirlendi. Bu akaryakıt fiyatları, günlük harcamaları ve ulaştırma giderlerini etkileyerek enflasyon üzerinde baskı oluşturma potansiyeline sahip. Akaryakıt maliyetlerindeki dalgalanmalar, büyük şehirlerdeki fiyat farklılıkları ile daha da karmaşıklaşırken, tüketicilerin güncel fiyatları takip etmesi faydalı olacaktır.

09 Aralık 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 54.315 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise 55.01333 TL oldu. Söz konusu fiyatlar sektörde önemli bir etki yaratıyor. Bu durum, günlük harcamaları doğrudan etkiliyor. Akaryakıt maliyetlerinin artışı, taşıma giderlerini artırıyor. Ulaşım giderleri genel enflasyon üzerinde baskı oluşturabilir.

Akaryakıt fiyatları piyasa koşullarına göre değişir. Zam ve indirim süreçleri de bu fiyatları etkiler. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde maliyetler farklılık gösterir. Bayilerin uyguladığı çeşitlilik, fiyat değişimlerini artırır. Dağıtıcı firmalar bayilik sözleşmeleri çerçevesinde tavan fiyatlar belirler. Bu fiyat farklılıkları daha çok netleşir.

Bu nedenle akaryakıt alımı yapmadan önce güncel fiyatları dikkate almak önemlidir. Tüketicilerin bu bilgileri takip etmesi gerekir. Böylece harcamalarını daha iyi yönetebilirler. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, bütçeleri doğrudan etkileyebilir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
55.01
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.32
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.72
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.47
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.55
Gazyağı
44.91
