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Akaryakıt fiyatları! 09 Eylül Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

09 Eylül 2026 itibarıyla benzin fiyatları 76,92 TL, motorin fiyatları ise 88,91 TL olarak belirlendi. Akaryakıt piyasasındaki fiyatlar, uluslararası petrol fiyatları ve iç piyasa arz talep dengeleri tarafından etkileniyor. Büyük şehirlerdeki pompa fiyatları farklılık gösteriyor. Sürücüler, bütçelerini korumak için akaryakıt istasyonu seçiminde dikkatli olmalı. Fiyatlardaki dalgalanmalar, yakıt harcamalarını önemli hale getiriyor.

Akaryakıt fiyatları! 09 Eylül Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

09 Eylül 2026 itibarıyla benzin fiyatları 76,92 TL oldu. Motorin fiyatları ise 88,91 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt piyasasındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişebilir. İç piyasadaki arz talep dengeleri önemlidir. Uluslararası petrol fiyatları da belirleyici bir etkendir. Sürücülerin günlük harcamalarında akaryakıt fiyatları önemli bir yer tutar. Bu nedenle konu dikkatle takip edilmelidir.

Akaryakıt pompa fiyatları büyük şehirlerde farklılık gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir bu şehirlerden bazılarıdır. Dağıtıcılar, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde tavan fiyatlar belirleyebilir. Bu durum, tüketicilerin akaryakıt istasyonu seçiminde etkili olmaktadır. Fiyatların sürekli değişmesi sürücüleri etkilemektedir. Dolayısıyla, farklı bayilerdeki fiyatları incelemek bütçeleri açısından faydalı olabilir.

Akaryakıt fiyatları! 09 Eylül Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
88.91
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
76.92
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.81
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
63.75
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
46.05
Gazyağı
85.63
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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