Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal hakkında 11 milyar TL’lik fon iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar sürüyor.

"11 MİLYAR TL ÇIKIŞ YAPTI İDDİASI"

Gazeteci Yiğit Uzun yeni bir iddiayı ortaya attı. Uzun, şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi ve borsacı Cihan Sütşurup’ın kızı Melis Sandal’ın, son 3 ayda tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL çıkış yaptığı öne sürdü.

Uzun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mustafa Sandal, eşiniz Borsacı Cihan Sütşurup’un kızı Melis Sandal’ın geçtiğimiz üç ayda tasfiye edilen fonlardan 11 milyar TL çıkış yaptığı doğru mu?” ifadelerini kullandı.

“MUHATABI MELİS SANDAL’DIR”

Mustafa Sandal’ın menajeri Tekin Önal’ı da aradığını ifade eden Uzun, “Olayı doğrulayarak söz konusu işlemler için "evet ama muhatabı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dır. Mustafa Sandal ile alakalı doğrudan bir işlem ya da suçlama bulunmamaktadır." sözlerini aktardı.