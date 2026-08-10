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Akaryakıt fiyatları! 10 Ağustos Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

10 Ağustos 2026 tarihinde benzin fiyatı 68,35 TL, motorin fiyatı ise 80,02 TL olarak belirlendi. Bu veriler, akaryakıt maliyetlerinin yüksek seyrinin sürdüğünü gösteriyor. Özellikle motorin fiyatları, tarım başta olmak üzere birçok sektörde etkili bir ekonomik gösterge haline geldi. Büyük şehirlerdeki fiyat farklılıkları, piyasa koşullarına bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Fiyatların şekillenmesinde bayilik sözleşmeleri etkili rol oynuyor.

Akaryakıt fiyatları! 10 Ağustos Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

10 Ağustos 2026 tarihinde benzin fiyatı 68,3475 TL oldu. Motorin fiyatı ise 80,01625 TL olarak belirlendi. Bu veriler, akaryakıt maliyetlerinin yüksek seyrinin devam ettiğini gösteriyor. Özellikle motorin fiyatları, tarımsal üretim gibi birçok sektörü etkiliyor. Bu nedenle bu fiyatlar önemli bir ekonomik gösterge haline geliyor.

Akaryakıt pompa fiyatları, zam ve indirimlerle değişkenlik gösterebiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları, bayilere göre farklılık gösterebiliyor. Piyasa koşullarına bağlı olarak dağıtıcılar, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde tavan fiyatlar belirliyor. Bu durum, fiyatların şekillenmesinde etkili oluyor.

Akaryakıt fiyatları! 10 Ağustos Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
80.02
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
68.35
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
37.89
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
54.85
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
41
Gazyağı
73.37
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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