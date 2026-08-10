Akaryakıt fiyatları! 10 Ağustos Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

10 Ağustos 2026 tarihinde benzin fiyatı 68,3475 TL oldu. Motorin fiyatı ise 80,01625 TL olarak belirlendi. Bu veriler, akaryakıt maliyetlerinin yüksek seyrinin devam ettiğini gösteriyor. Özellikle motorin fiyatları, tarımsal üretim gibi birçok sektörü etkiliyor. Bu nedenle bu fiyatlar önemli bir ekonomik gösterge haline geliyor.

Akaryakıt pompa fiyatları, zam ve indirimlerle değişkenlik gösterebiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları, bayilere göre farklılık gösterebiliyor. Piyasa koşullarına bağlı olarak dağıtıcılar, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde tavan fiyatlar belirliyor. Bu durum, fiyatların şekillenmesinde etkili oluyor.