FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 10 Mart Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

10 Mart 2026 itibarıyla akaryakıt fiyatları, benzin 60,29 TL ve motorin 65,23 TL seviyelerine ulaştı. Bu durum, sürücülerin akaryakıt maliyetlerinin artışını hissetmesine yol açıyor. Fiyatlar, piyasa koşulları, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarından etkileniyor. Büyük şehirlerdeki fiyat farkları dikkat çekiyor. Tüketicilerin en uygun akaryakıtı bulmak için fiyat araştırması yapması ise oldukça önemli. Zamlar ve indirimler pompa fiyatlarını sürekli etkiliyor.

Akaryakıt fiyatları! 10 Mart Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

10 Mart 2026 itibarıyla benzin fiyatları 60,29 TL seviyesinde. Motorin fiyatları ise 65,23 TL olarak belirlendi. Bu gelişme akaryakıt maliyetlerinin tüketiciler üzerindeki etkisini gösteriyor. Fiyat artışı veya düşüşü, piyasa koşullarından etkileniyor. Ayrıca uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurları da fiyatları şekillendiriyor. Sürücüler, akaryakıt istasyonlarına uğradıklarında, mevcut fiyatları dikkate almalı. Gelecekteki olası değişiklikler de önem taşıyor.

Akaryakıt fiyatları büyük şehirlerde farklılık gösteriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde bu durum belirgin. Her bayi için fiyatlar serbest piyasa koşullarında belirleniyor. Ancak dağıtıcılar, bayileri için tavan fiyatlar koyabiliyor. Bu durum fiyatlamayı etkiliyor. Tüketiciler, fiyat araştırması yaparak en uygun akaryakıtı araştırabilir. Zamlar ve indirimler pompa fiyatlarının günlük değişmesine sebep oluyor. Akaryakıt alımlarında dikkatli bir yaklaşım almak faydalı olabilir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladıCANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı
Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatıGram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
65.23
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
60.29
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.37
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
52.68
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
41.85
Gazyağı
81.72
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili çarpıcı açıklama: "Atıldığı yer tespit edildi"

Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili çarpıcı açıklama: "Atıldığı yer tespit edildi"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan derbi sonrası tarihi isyan! "Ali Koç 7 sene uğraştı yapamadı, kimse bizden efendilik beklemesin!"

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın test sonuçları belli oldu

Trump konuştu petrol fiyatları sert düşüşe geçti

Trump konuştu petrol fiyatları sert düşüşe geçti

Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu!

Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.