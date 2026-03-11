Akaryakıt fiyatları! 11 Mart Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

11 Mart 2026 tarihinde akaryakıt fiyatları, sürücüleri etkilemeye devam ediyor. Benzin fiyatı 61.10125 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 65.2575 TL oldu. Bu fiyatlar piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Özellikle döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki oynamalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları şehirler arasında farklılık gösteriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar, yerel bayi uygulamalarına göre değişiyor. Dağıtıcı firmalar, bayileri için belirledikleri tavan fiyatlar ile piyasada istikrar sağlamaya çalışıyor. Bu durum, tüketicilerin alım fiyatlarını etkileyebilir. Akaryakıt sektöründeki değişkenlik, sürücülerin bütçelerini planlamaları açısından dikkat etmeleri gereken bir konu.