Akaryakıt fiyatları! 11 Mart Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

11 Mart 2026 tarihinde Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları sürücüleri etkileyen önemli bir konu olmaya devam ediyor. Benzin 61.10125 TL, motorin ise 65.2575 TL olarak belirlendi. Fiyatların dalgalanması, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişikliklerle doğrudan ilişkilidir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar, yerel bayi uygulamalarına göre değişiklik göstermektedir. Özellikle bu durum, tüketicilerin bütçe planlamalarını zorlaştırabilir.

Akaryakıt fiyatları! 11 Mart Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

11 Mart 2026 tarihinde akaryakıt fiyatları, sürücüleri etkilemeye devam ediyor. Benzin fiyatı 61.10125 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 65.2575 TL oldu. Bu fiyatlar piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Özellikle döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki oynamalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları şehirler arasında farklılık gösteriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar, yerel bayi uygulamalarına göre değişiyor. Dağıtıcı firmalar, bayileri için belirledikleri tavan fiyatlar ile piyasada istikrar sağlamaya çalışıyor. Bu durum, tüketicilerin alım fiyatlarını etkileyebilir. Akaryakıt sektöründeki değişkenlik, sürücülerin bütçelerini planlamaları açısından dikkat etmeleri gereken bir konu.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
65.26
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
61.1
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
43.51
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
54.53
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.1
Gazyağı
83.2
