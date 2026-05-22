Tek tek hesaplandı! Milyonlarca kişinin maaşı değişecek: İşte en düşük emekli maaşı...

Milyonlarca emekli ve memurun gözü Temmuz ayında yapılacak maaş artışlarına çevrildi. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ile tahmini 6 aylık enflasyon oranı %18,59 olarak netleşti. Temmuz 2026 tarihinde maaşlar ve sosyal yardımlar da değişecek.

Merkez Bankası'nın yeni gelen enflasyon verileri doğrultusunda kök maaş hesaplamaları, memur sözleşme farkları ve yeni sosyal destek ödemeleri güncellendi.

6 aylık enflasyon tahminine göre en düşük emekli maaşı, memur ve memur emeklisi aylıkları kaç TL olacak? Memur ve işçi kesim arasındaki 4.20 puanlık fark ne anlama geliyor? Mali Müşavir, Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, kıdem tazminatı tavanından bedelli askerlik ücretine, evde bakım parasından engelli aylığına kadar tüm maaş farklarını Tgrthaber'den Bengü Sarıkuş'a anlattı.

Merkez Bankası anketi yayınlandı. Buna göre altı aylık enflasyon verileri nasıl yansıyacak?

Emin Yılmaz: Mayıs ayına ait anket vasıtasıyla altı aylık veriler hakkında şu şekilde bir hesaplama yapabiliriz.

Not: Mayıs verisi kesinleşmemiş olup, M.B. Piyasa Katılımcıları Anketi baz alınmıştır.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA DÜZELTME

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emin Yılmaz: SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yaşanılan enflasyon üzerinden maaş farklarını almaktadır. Emekli maaşı kök aylık üzerinden değerlendirilmektedir. Yani sizin çalışma hayatınız boyunca kesilen uzun vadeli sigortalar vasıtasıyla bağlanan gerçek aylığınızı temsil etmektedir. Maaş bağlanırken belli bir rakamın altında kalırsanız, Hazine destekli olarak maaşınız belli bir rakama tamamlanmaktadır. Buna da taban aylık demekteyiz.

Hükümet kanadının, en düşük aylığı son dönemlerde yasa çıkararak enflasyondan etkilenmemesi için yükselttiğini biliyoruz. Temmuz dönemi içinde kök aylığı ek ödeme dahil 17.494 TL’nin altında olan emeklilerimiz için yine enflasyon oranında artış yapılacağını düşünmekteyim. Şu an 20.000 TL olan en düşük aylığın 23.718 TL’ye çıkarılacağını düşünüyorum. Tabii bunun için yasal düzenleme gerektiğinin altını çizmek isterim.

Not: En düşük emekli maaşı olan 20.000 TL artışı için yasal düzenleme gereklidir.

Memur ve memur emeklilerinde durum ne olacak?

Emin Yılmaz: Memur ve memur emeklilerimizde de yaşanılan enflasyonun üzerine toplu sözleşme parametreleriyle oluşan aktüeryal bir hesaplama sistemi vardır. Tahmini altı aylık enflasyon %18,59 olarak belirlenirse, sekizinci dönem toplu sözleşmede 2026 I. dönem için verilen %11’lik rakam peşin alındığından dolayı bu oran soyutlandığında %6,84 enflasyon farkına ilave olarak 2026 II. dönem için %7’lik toplu sözleşme artışıyla toplam oran %14,32 olarak belirlenecektir.

BU PARAMETRELER DOĞRULTUSUNDA TABLO ŞU ŞEKİLDE OLUŞACAKTIR:

Eşitleme formülü, refah payı veya seyyanen zam gibi bir destek gelir mi?

Emin Yılmaz: Memur ve memur emeklilerimizin toplu sözleşme farkının %14,32, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimize ise yaşanılan enflasyon doğrultusunda %18,59 çıkacağını tahmin ediyorum. İki kesim arasında 4,20 puanlık bir fark oluşacaktır. Unutulmaması gereken nokta, bir önceki dönemde memur ve memur emeklilerinin, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre daha fazla maaş farkı almış olmasıdır. Bu dönem ise tam tersi olacaktır. Hükümetin ekonomi ekibinin sıkı para politikasına devam ederek bu dönem için eşitleme formülü veya ekstra bir fark yansıtmayacağını düşünüyorum.

ENFLASYONLA HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞECEK?

Altı aylık enflasyon rakamları değişince hayatımızda neler değişecek?

Emin Yılmaz: Enflasyon rakamları sadece emeklilerimizi ve memurlarımızı ilgilendirmiyor. Dolaylı olarak hem çalışanları hem de sivil hayattaki vatandaşlarımızı ilgilendirmektedir. Merkez Bankasının Piyasa Katılımcıları Anketi baz alındığında, tahmini olarak %14,32 memur maaş katsayısına bağlı parametreler bulunmaktadır. Bu doğrultuda sosyal yardımların da değişeceğini söyleyebiliriz.

Nihai rakamlar, altı aylık enflasyon oranlarına bağlı memur maaş katsayısı belli olduğunda kesinleşecektir.