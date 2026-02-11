FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 11 Şubat Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

11 Şubat 2026 itibarıyla benzin fiyatı 55.425 TL, motorin fiyatı ise 57.705 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatları, döviz kurları, uluslararası petrol fiyatları ve arz-talep dengesi gibi unsurlara bağlı olarak dalgalanıyor. Büyük şehirlerde, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'deki istasyonlarda fiyat farkları dikkat çekiyor. Dağıtıcı firmaların bayiler için belirlediği tavan fiyatlar, rekabeti etkileyerek fiyat oluşumunda önemli rol oynuyor.

Cansu Çamcı

11 Şubat 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 55.425 TL, motorin fiyatı ise 57.705 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar güncel piyasa koşullarına göre değişiklik göstermekte. Sürücüler için dikkat edilmesi gereken önemli bir faktör var. Akaryakıt fiyatları döviz kurları, uluslararası petrol fiyatları ve arz-talep dengesi gibi unsurlara bağlıdır. Bu unsurlar fiyatların dalgalanmasına neden olabilir.

Ülke genelinde büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları farklılık göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki akaryakıt istasyonlarında fiyatlar değişkenlik gösterebilir. Özellikle farklı bayilerin uyguladığı fiyatlandırma politikaları bu durumu etkilemektedir. Dağıtıcı firmaların bayiler için belirlediği tavan fiyatlar rekabet ortamını etkileyebilir. Fiyat oluşumunda bu tavan fiyatların önemli bir rolü bulunmaktadır.

AKARYAKIT FİYATLARI  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.71
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
55.43
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.07
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.3
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.96
Gazyağı
48.26
