Akaryakıt fiyatları! 12 Mart Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

12 Mart 2026 itibarıyla ülkemizde benzin ve motorin fiyatları belirlendi. Benzin fiyatı 60.36 TL, motorin fiyatı ise 64.12 TL. Bu fiyatlar, akaryakıt piyasasındaki dinamiklere bağlıdır. Hem sürücüler hem de nakliye sektörü için önemli bir gösterge niteliği taşır. Bu rakamlar, piyasalardaki dalgalanmalar ve küresel enerji fiyatlarıyla bağlantılı olarak değişebilir.

Benzin ve motorin fiyatlarının etkisi büyük şehirlerde hissediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde akaryakıt pompa fiyatları değişkenlik gösteriyor. Bu farklılık, bayilerin maliyet hesaplamalarına ve tedarik zincirindeki unsurlara bağlıdır. Akaryakıt dağıtıcıları, bayileri ile yaptıkları sözleşmelerde tavan fiyatlar belirliyor. Piyasa dengesini sağlamaya çalışıyorlar. Ancak, bazı bayiler arasında fiyat farklılıkları gözlemleniyor.

Akaryakıt pompa fiyatları sıkça zam ve indirimlere tabi olmaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları bayi bazında değişiklik gösterebilir. Serbest piyasa koşullarında oluşan bu fiyatlar, dağıtıcı firmalar tarafından belirlenen tavan fiyatlarla yönlendirilir. Tavan fiyat uygulaması, bayilerin maliyetlerini etkileyebilir.