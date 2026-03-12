FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 12 Mart Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

12 Mart 2026 tarihi itibarıyla benzin ve motorin fiyatları ülkemizde belirlenmiş durumda. Benzin fiyatı 60.36 TL, motorin ise 64.12 TL olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, akaryakıt piyasasındaki dinamikler ve uluslararası enerji fiyatlarıyla doğrudan bağlantılıdır. Büyük şehirlerde, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de pompa fiyatları değişiklik gösterirken, bayilerin maliyet hesaplamaları ve serbest piyasa koşulları bu farklılıkları artırmaktadır.

Cansu Çamcı

12 Mart 2026 itibarıyla ülkemizde benzin ve motorin fiyatları belirlendi. Benzin fiyatı 60.36 TL, motorin fiyatı ise 64.12 TL. Bu fiyatlar, akaryakıt piyasasındaki dinamiklere bağlıdır. Hem sürücüler hem de nakliye sektörü için önemli bir gösterge niteliği taşır. Bu rakamlar, piyasalardaki dalgalanmalar ve küresel enerji fiyatlarıyla bağlantılı olarak değişebilir.

Benzin ve motorin fiyatlarının etkisi büyük şehirlerde hissediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerde akaryakıt pompa fiyatları değişkenlik gösteriyor. Bu farklılık, bayilerin maliyet hesaplamalarına ve tedarik zincirindeki unsurlara bağlıdır. Akaryakıt dağıtıcıları, bayileri ile yaptıkları sözleşmelerde tavan fiyatlar belirliyor. Piyasa dengesini sağlamaya çalışıyorlar. Ancak, bazı bayiler arasında fiyat farklılıkları gözlemleniyor.

Akaryakıt pompa fiyatları sıkça zam ve indirimlere tabi olmaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları bayi bazında değişiklik gösterebilir. Serbest piyasa koşullarında oluşan bu fiyatlar, dağıtıcı firmalar tarafından belirlenen tavan fiyatlarla yönlendirilir. Tavan fiyat uygulaması, bayilerin maliyetlerini etkileyebilir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
64.12
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
60.36
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
39.35
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.55
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
39.83
Gazyağı
83.2
