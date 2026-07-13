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Akaryakıt fiyatları! 13 Temmuz Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 13 Temmuz 2026 itibarıyla sırasıyla 62,905 TL ve 69,881 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, akaryakıt piyasasındaki dalgalanmalara bağlı olarak her gün güncellenmektedir. Petrol fiyatlarındaki değişimler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. Ayrıca, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları gözlemlenmektedir. Tüketicilerin güncel fiyatları takip etmesi önemlidir.

Akaryakıt fiyatları! 13 Temmuz Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatları 13 Temmuz 2026 itibarıyla 62,905 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatları ise 69,881 TL'dir. Bu fiyatlar, akaryakıt piyasasındaki dalgalanmalara yanıt olarak her gün güncellenmektedir. Özellikle petrol fiyatlarındaki değişimler büyük önem taşır. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar da akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiler. Bu durum, ülke genelinde farklı fiyatların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları gözlemlenmektedir. Bayilerin uyguladığı fiyat politikaları, serbest piyasa koşullarında değişiklik gösterebilir. Dağıtıcılar, bayilik ilişkileri çerçevesinde kendi bayileri için tavan fiyatlar belirler. Böylece bu değişim regüle edilebilir. Tüketicilerin güncel fiyatları takip etmeleri önerilir. Bu, bütçelerini yönetmelerine yardımcı olacaktır.

Akaryakıt fiyatları! 13 Temmuz Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
69.88
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.91
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
35.72
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
52
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
39.89
Gazyağı
66.23
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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