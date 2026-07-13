Akaryakıt fiyatları! 13 Temmuz Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatları 13 Temmuz 2026 itibarıyla 62,905 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatları ise 69,881 TL'dir. Bu fiyatlar, akaryakıt piyasasındaki dalgalanmalara yanıt olarak her gün güncellenmektedir. Özellikle petrol fiyatlarındaki değişimler büyük önem taşır. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar da akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiler. Bu durum, ülke genelinde farklı fiyatların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları gözlemlenmektedir. Bayilerin uyguladığı fiyat politikaları, serbest piyasa koşullarında değişiklik gösterebilir. Dağıtıcılar, bayilik ilişkileri çerçevesinde kendi bayileri için tavan fiyatlar belirler. Böylece bu değişim regüle edilebilir. Tüketicilerin güncel fiyatları takip etmeleri önerilir. Bu, bütçelerini yönetmelerine yardımcı olacaktır.