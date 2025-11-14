FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 14 Kasım Cuma 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

14 Kasım 2025 tarihinde benzin fiyatı 53.65625 TL, motorin fiyatı ise 57.55875 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatları, özellikle hane halkı ve taşıma sektörü için önemli maliyet unsurlarıdır. Uluslararası petrol fiyatları, döviz kurları ve iç piyasa talebi gibi faktörler, yakıt fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. Büyük şehirlerde ve diğer bölgelerde fiyat farklılıkları yaşanmakta, dağıtım maliyetleri ve bayi uygulamaları da bu durumu şekillendirmektedir.

Akaryakıt fiyatları! 14 Kasım Cuma 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Ezgi Sivritepe

14 Kasım 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 53.65625 TL’dir. Motorin fiyatı ise 57.55875 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmaları yansıtmaktadır. Özellikle hane halkı, taşıma sektörü için önemli bir girdi maliyeti oluşturmaktadır. Yakıt fiyatlarına etki eden faktörler arasında uluslararası petrol fiyatları vardır. Ayrıca döviz kurları ve iç piyasadaki talep artışı da etkilidir. Motorin, tarımsal ve taşıma sektörlerinde yoğun kullanılmaktadır. Bu nedenle, motorin fiyatı genellikle benzin fiyatlarını takip etmektedir.

Akaryakıt fiyatları, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde değişiklik göstermektedir. Diğer bölgelerde de fiyat farklılıkları olmaktadır. Bu durum bölgesel talepten kaynaklanır. Ayrıca dağıtım maliyetleri ve bayi uygulamaları da etkileyicidir. Dağıtıcı firmalar, kendi bayileri için tavan fiyat belirlemektedir. Bu süreç, rekabeti düzenleyebilme imkanı tanımaktadır. Araç sahipleri akaryakıt alırken fiyat araştırması yapmalıdır. Farklı istasyonları karşılaştırmak önemlidir. Bu şekilde en uygun fiyatı bulabilirler.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Piyasanın enflasyon, dolar ve faiz beklentisi belli olduPiyasanın enflasyon, dolar ve faiz beklentisi belli oldu
En çok satan araçlar belli oldu! Her 100 satıştan 28'i bir markaya aitEn çok satan araçlar belli oldu! Her 100 satıştan 28'i bir markaya ait

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.56
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
53.66
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.19
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.64
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.7
Gazyağı
47.57
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.