Akaryakıt fiyatları! 14 Kasım Cuma 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

14 Kasım 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 53.65625 TL’dir. Motorin fiyatı ise 57.55875 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmaları yansıtmaktadır. Özellikle hane halkı, taşıma sektörü için önemli bir girdi maliyeti oluşturmaktadır. Yakıt fiyatlarına etki eden faktörler arasında uluslararası petrol fiyatları vardır. Ayrıca döviz kurları ve iç piyasadaki talep artışı da etkilidir. Motorin, tarımsal ve taşıma sektörlerinde yoğun kullanılmaktadır. Bu nedenle, motorin fiyatı genellikle benzin fiyatlarını takip etmektedir.

Akaryakıt fiyatları, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde değişiklik göstermektedir. Diğer bölgelerde de fiyat farklılıkları olmaktadır. Bu durum bölgesel talepten kaynaklanır. Ayrıca dağıtım maliyetleri ve bayi uygulamaları da etkileyicidir. Dağıtıcı firmalar, kendi bayileri için tavan fiyat belirlemektedir. Bu süreç, rekabeti düzenleyebilme imkanı tanımaktadır. Araç sahipleri akaryakıt alırken fiyat araştırması yapmalıdır. Farklı istasyonları karşılaştırmak önemlidir. Bu şekilde en uygun fiyatı bulabilirler.