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Akaryakıt fiyatları! 18 Haziran Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

18 Haziran 2026 itibarıyla benzin fiyatı 63,1075 TL, motorin fiyatı ise 64,385 TL olarak belirlendi. Akaryakıt sektöründeki fiyatlar, piyasa koşulları, döviz kurları ve uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalarla sürekli değişiyor. Türkiye'deki büyük şehirlerde, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de, benzin ve motorin fiyatları arasında belirgin farklılıklar var. Dağıtıcıların tavan fiyatları ve bayilerin satış stratejileri de önemli rol oynuyor.

Akaryakıt fiyatları! 18 Haziran Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

18 Haziran 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 63,1075 TL’dir. Motorin fiyatı ise 64,385 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar sık sık değişkenlik gösterebilir. Akaryakıt sektörünün dinamik yapısı buna yol açmaktadır. Piyasa koşulları, döviz kurları, uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar etkili olmaktadır. Bunun sonucunda pompa fiyatları anlık olarak artabilir veya azalabilir.

Türkiye'nin büyük şehirlerinde benzin ve motorin fiyatları farklılık göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde bu farklılık gözlemlenmektedir. Dağıtıcıların belirlediği tavan fiyatlar bu durumu etkiler. Her bayinin kendi satış stratejisi de önemli bir faktördür. Piyasa koşullarıyla birlikte fiyatlar değişmektedir. Akaryakıt alırken, fiyatların şehirler ve bayiler arasında değişkenlik gösterebileceğini dikkate almak önemlidir.

Akaryakıt fiyatları! 18 Haziran Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
64.39
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
63.11
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
35.4
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.36
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
38.78
Gazyağı
60.12
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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