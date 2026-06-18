Akaryakıt fiyatları! 18 Haziran Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

18 Haziran 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 63,1075 TL’dir. Motorin fiyatı ise 64,385 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar sık sık değişkenlik gösterebilir. Akaryakıt sektörünün dinamik yapısı buna yol açmaktadır. Piyasa koşulları, döviz kurları, uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar etkili olmaktadır. Bunun sonucunda pompa fiyatları anlık olarak artabilir veya azalabilir.

Türkiye'nin büyük şehirlerinde benzin ve motorin fiyatları farklılık göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde bu farklılık gözlemlenmektedir. Dağıtıcıların belirlediği tavan fiyatlar bu durumu etkiler. Her bayinin kendi satış stratejisi de önemli bir faktördür. Piyasa koşullarıyla birlikte fiyatlar değişmektedir. Akaryakıt alırken, fiyatların şehirler ve bayiler arasında değişkenlik gösterebileceğini dikkate almak önemlidir.