Akaryakıt fiyatları! 19 Şubat Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

19 Şubat 2026 tarihi itibarıyla ülkemizde benzin fiyatı 57.07625 TL’dir. Motorin fiyatı ise 57.8075 TL olarak belirlenmiştir. Bu durum, akaryakıt sektöründeki dalgalanmaların sürdüğünü göstermektedir. Global enerji piyasalarındaki değişimlerin, iç piyasa dinamikleri üzerinde önemli etkisi vardır. Bu fiyatlar, tüketiciler için sürekli değişme eğilimi göstermektedir. Bu durum, yakıt alımlarında bütçeler üzerinde de etki yaratmaktadır.

Benzin ve motorin fiyatları, şehirler ve bayiler arasında farklılık gösterir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde durum biraz farklıdır. Bu şehirlerde fiyatlar, tavan fiyat uygulamaları ile bölgesel rekabetten etkilenir. Dağıtıcı firmalar, bayiler için tavan fiyatlar belirler. Bu fiyatlar doğrultusunda, piyasa dinamiklerine uyum sağlayarak fiyatlarını optimize ederler. Tüketicilerin fiyatları takip etmesi önemlidir. Bu şekilde yakıt alımlarını daha doğru planlayabilirler.