Akaryakıt fiyatları! 19 Şubat Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

19 Şubat 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 57.07625 TL, motorin fiyatı ise 57.8075 TL olarak belirlendi. Akaryakıt sektöründeki dalgalanmalar, global enerji piyasalarının iç piyasa dinamikleri üzerindeki etkisini yansıtıyor. İlgili şehirlerde, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de fiyatlar, tavan fiyat uygulamaları ve rekabetle değişiyor. Tüketicilerin bu fiyatları takip etmesi, yakıt alımlarında maliyet planlaması açısından önemli bir adım olacaktır.

Cansu Çamcı

19 Şubat 2026 tarihi itibarıyla ülkemizde benzin fiyatı 57.07625 TL’dir. Motorin fiyatı ise 57.8075 TL olarak belirlenmiştir. Bu durum, akaryakıt sektöründeki dalgalanmaların sürdüğünü göstermektedir. Global enerji piyasalarındaki değişimlerin, iç piyasa dinamikleri üzerinde önemli etkisi vardır. Bu fiyatlar, tüketiciler için sürekli değişme eğilimi göstermektedir. Bu durum, yakıt alımlarında bütçeler üzerinde de etki yaratmaktadır.

Benzin ve motorin fiyatları, şehirler ve bayiler arasında farklılık gösterir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde durum biraz farklıdır. Bu şehirlerde fiyatlar, tavan fiyat uygulamaları ile bölgesel rekabetten etkilenir. Dağıtıcı firmalar, bayiler için tavan fiyatlar belirler. Bu fiyatlar doğrultusunda, piyasa dinamiklerine uyum sağlayarak fiyatlarını optimize ederler. Tüketicilerin fiyatları takip etmesi önemlidir. Bu şekilde yakıt alımlarını daha doğru planlayabilirler.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.81
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
57.08
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.11
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.32
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.98
Gazyağı
49.19
