Akaryakıt fiyatları! 2 Ocak Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

2 Ocak 2026 tarihinde benzin fiyatı 52.235 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 53.635 TL oldu. Bu rakamlar sürücülerin günlük akaryakıt masraflarını etkiler. Benzin ve motorin fiyatlarının belirlenmesinde döviz kurları önemli bir role sahip. Ayrıca ham petrol fiyatları da bu konuda dikkate alınmalıdır. Vergi düzenlemeleri, fiyatların oluşumunda etkili olan başka bir faktördür. Küresel petrol piyasasındaki dalgalanmalar iç piyasa fiyatlarını doğrudan etkiler. Bu durum, sürücülerin bütçelerini zorlayabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları farklılık gösterir. Bu farklılık, bölgeler arası rekabetten kaynaklanır. Dağıtıcıların bayilerine uyguladığı tavan fiyat politikaları da etkili olmaktadır. Serbest piyasa koşulları fiyatları etkileyen unsurlar arasındadır. Ancak dağıtıcı firmalar, kendi bayilerine fiyat tavsiyeleri verebilir. Bu durum, tüketicilerin karşılaştığı fiyat dalgalanmalarını artırabilir. Sürücülerin akaryakıt alırken dikkatli olması önemlidir. Farklı istasyonları karşılaştırmak, tasarruf açısından faydalı olacaktır.