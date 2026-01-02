FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 2 Ocak Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

2 Ocak 2026 itibarıyla benzin fiyatı 52.235 TL, motorin fiyatı ise 53.635 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, sürücülerin akaryakıt masraflarını doğrudan etkiliyor. Benzin ve motorin fiyatlarının oluşumunda döviz kurları, ham petrol fiyatları ve vergi düzenlemeleri önemli rol oynuyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde fiyat farklılıkları gözlemleniyor. Dağıtıcıların uyguladığı tavan fiyat politikaları ile serbest piyasa koşulları, bu durumu derinleştiriyor.

Ezgi Sivritepe

2 Ocak 2026 tarihinde benzin fiyatı 52.235 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 53.635 TL oldu. Bu rakamlar sürücülerin günlük akaryakıt masraflarını etkiler. Benzin ve motorin fiyatlarının belirlenmesinde döviz kurları önemli bir role sahip. Ayrıca ham petrol fiyatları da bu konuda dikkate alınmalıdır. Vergi düzenlemeleri, fiyatların oluşumunda etkili olan başka bir faktördür. Küresel petrol piyasasındaki dalgalanmalar iç piyasa fiyatlarını doğrudan etkiler. Bu durum, sürücülerin bütçelerini zorlayabilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları farklılık gösterir. Bu farklılık, bölgeler arası rekabetten kaynaklanır. Dağıtıcıların bayilerine uyguladığı tavan fiyat politikaları da etkili olmaktadır. Serbest piyasa koşulları fiyatları etkileyen unsurlar arasındadır. Ancak dağıtıcı firmalar, kendi bayilerine fiyat tavsiyeleri verebilir. Bu durum, tüketicilerin karşılaştığı fiyat dalgalanmalarını artırabilir. Sürücülerin akaryakıt alırken dikkatli olması önemlidir. Farklı istasyonları karşılaştırmak, tasarruf açısından faydalı olacaktır.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.64
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
52.24
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.54
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
33.43
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.35
Gazyağı
45.44
