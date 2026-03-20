Akaryakıt fiyatları! 20 Mart Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

20 Mart 2026 itibarıyla benzin ve motorin fiyatları belirlendi. Benzin fiyatı 61.99 TL, motorin fiyatı ise 71.09 TL oldu. Bu fiyatlar, büyük şehirlerde yansıtılan tutarları göstermektedir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi merkezlerde geçerlidir. Akaryakıt fiyatları, günlük olarak değişmektedir. Bu değişimler, piyasa koşulları ve uluslararası petrol fiyatlarıyla ilgilidir. Tüketiciler, pompa fiyatlarında farklılıklar görebilmektedir.

Akaryakıt fiyatları, sadece zamlar ve indirimlerle değişmez. Şehirler ve bayiler arasında da farklar bulunmaktadır. Büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları, yerel bayiler tarafından belirlenmektedir. Bayilerin belirlediği tavan fiyatlar, fiyatların şekillenmesindeetkilidir. Dağıtım şirketleri, bayileri için fiyat sınırları belirlemektedir. Bu durum, piyasa dengesini korumaya yönelik tedbirler içermektedir. Bayilerin fiyatlandırmalarında ise kılavuzluk sağlamaktadır. Akaryakıt alırken, fiyatları karşılaştırmak önemlidir. Güncel durumdan haberdar olmak da gereklidir.