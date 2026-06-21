Akaryakıt fiyatları! 21 Haziran Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

21 Haziran 2026 tarihi itibarıyla benzin ve motorin fiyatları dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Benzin fiyatı 62.1775 TL oldu. Motorin fiyatı ise 64.43375 TL olarak kaydedildi. Bu durum, akaryakıt pazarındaki dalgalanmaların devam ettiğini gösteriyor. Tüketicilerin bütçeleri üzerindeki etkisi artabilir. Özellikle motorin fiyatlarındaki artış dikkate değerdir. Bu durum, tarım ve taşımacılık gibi sektörlerin maliyetlerini etkiliyor. Dolaylı olarak diğer ürünlerin fiyatlarına da yansıyabilir.

Akaryakıt pompa fiyatları sürekli değişkenlik gösteriyor. Piyasa koşulları ve döviz kurları, fiyatlarda zam ve indirimlere neden oluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları değişkenlik gösteriyor. Bayiler arasında ciddi farklar oluşabiliyor. Dağıtıcılar, kendi bayilik sözleşmeleri doğrultusunda tavan fiyatlar belirliyor. Bu da fiyatların kontrol edilmesine yardımcı oluyor. Akaryakıt alırken güncel fiyatları göz önünde bulundurmak gerekir. Bu, önemli bir husustur.