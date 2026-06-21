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Akaryakıt fiyatları! 21 Haziran Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

21 Haziran 2026 tarihi itibarıyla benzinin fiyatı 62.1775 TL, motorinin fiyatı ise 64.43375 TL olarak belirlendi. Akaryakıt pazarındaki dalgalanmalar devam ederken, bu artış tüketicilerin bütçesi üzerinde baskı yaratabilir. Motorin fiyatlarındaki artış, özellikle tarım ve taşımacılık gibi sektörlerde maliyetleri yükseltiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerdeki fiyat farklılıkları, bayiler arasındaki rekabetten kaynaklanıyor ve dağıtıcılar tavan fiyat uyguluyor.

Akaryakıt fiyatları! 21 Haziran Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

21 Haziran 2026 tarihi itibarıyla benzin ve motorin fiyatları dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Benzin fiyatı 62.1775 TL oldu. Motorin fiyatı ise 64.43375 TL olarak kaydedildi. Bu durum, akaryakıt pazarındaki dalgalanmaların devam ettiğini gösteriyor. Tüketicilerin bütçeleri üzerindeki etkisi artabilir. Özellikle motorin fiyatlarındaki artış dikkate değerdir. Bu durum, tarım ve taşımacılık gibi sektörlerin maliyetlerini etkiliyor. Dolaylı olarak diğer ürünlerin fiyatlarına da yansıyabilir.

Akaryakıt pompa fiyatları sürekli değişkenlik gösteriyor. Piyasa koşulları ve döviz kurları, fiyatlarda zam ve indirimlere neden oluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları değişkenlik gösteriyor. Bayiler arasında ciddi farklar oluşabiliyor. Dağıtıcılar, kendi bayilik sözleşmeleri doğrultusunda tavan fiyatlar belirliyor. Bu da fiyatların kontrol edilmesine yardımcı oluyor. Akaryakıt alırken güncel fiyatları göz önünde bulundurmak gerekir. Bu, önemli bir husustur.

Akaryakıt fiyatları! 21 Haziran Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
64.43
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.18
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
35.4
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.36
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
38.78
Gazyağı
60.12
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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