Akaryakıt fiyatları! 21 Mayıs Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 21 Mayıs 2026 itibarıyla piyasada dikkat çeken rakamlarla belirlendi. Benzin fiyatı litre başına 65.02875 TL. Motorin fiyatı ise 69.2925 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, piyasa koşullarına ve ekonomik dinamiklere bağlı olarak sürekli dalgalanma gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarının yanı sıra, tüketicilerin satın alacakları istasyonlarda fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Bu durum, özellikle büyük şehirlerde daha belirgin hale geliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları, bayiler arasında fark arz ediyor. Nihai fiyatlar, tüketim taleplerine ve genel ekonomik şartlara göre şekilleniyor. Dağıtıcı firmalar ise kendi bayileri için belirli tavan fiyatlar ile fiyat önerilerinde bulunabiliyor. Bu nedenle, akaryakıt fiyatları yerel rekabetin ve tedarik zincirinin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor.