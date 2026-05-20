FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

İmza atıldı, süreç başladı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

Zonguldak'ta yıllardır beklenen ve ulaşım ağını kökten değiştirmesi öngörülen çevre yolu projesi için 26,4 milyar liralık dev sözleşme imzalanarak yapım süreci başlatıldı. Projenin hayata geçmesinin ardından 40 dakikalık yolun 8 dakikaya düşmesi bekleniyor.

İmza atıldı, süreç başladı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

KGM Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve yaklaşık maliyeti 31 milyar 483 milyon 303 bin 123 TL olarak hesaplanan ihale sürecinde önemli bir aşama geride kaldı. İhalede geçerli teklif sunan dört firma yarıştı. Yapılan değerlendirmelerin ardından "Zonguldak Çevre Yolu km: 36+300-49+362,26 Arası Yapımı" işini kapsayan projenin yapımı için Demce Yapı-ASL İnşaat iş ortaklığı ile 26 milyar 409 milyon 872 bin liralık sözleşmeye imza atıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıta yeni zam beklentisi: Tarih de geldi Akaryakıta yeni zam beklentisi: Tarih de geldi

İmza atıldı, süreç başladı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek 1

TRAFİK SÜRESİ 40 DAKİKADAN 8 DAKİKAYA DÜŞECEK

Sözleşmenin imzalanması ve yer tesliminin yapılmasının ardından güzergah üzerinde incelemelerde bulunan AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, projenin sadece bir yol çalışması olmadığını, şehrin çehresini değiştirecek bir dönüşüm hamlesi olduğunu belirtti. Kavşak noktalarını ve tünel güzergahlarını yerinde inceleyen Çağlayan, şu açıklamalarda bulundu:

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

İmza atıldı, süreç başladı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek 2

"Zonguldak çevre yolu olarak adlandırdığımız Zonguldak için de çok önemli bir yere sahip olan Zonguldak'ın geleceği adına şehrimizin, şehircilik ve trafik anlamında gelişmesi, güzelleşmesi anlamında da çok farklı katma değer sağlayacak olan çevre yolumuzun ihalesi yapılmıştı. 2 gün öncesinde sözleşmesi yapılarak firma artık yeri teslim aldı. Projesinin başlangıç ve bitiş noktasına aynı zamanda mahalle ve mevkilerimize ayrılacak farklı seviyedeki kavşaklarımızın nerelerde başlayacağını, nerelerde biteceğini vatandaşımıza anlatmak için yerleri gezdik. Bunları anlatmak, paylaşmak, vatandaşlarımızdan gelen sorulara cevap verebilmek adına bugün bu çalışmaları gerçekleştirdik. 26,4 milyar TL gibi aslında dev bir bütçe ile biz bu hizmeti Zonguldaklı hemşerilerimize yetiştireceğiz. Kavuşturacağız. İnşallah açılışını yapmak da bizlere nasip olur. Çünkü çok önemli bir proje. Sadece ve sadece bir karayolu veya tünel çalışması değil. Karayolunun tünellerimizin çıktığı farklı seviye kavşakların olduğu yerleri de değişip, dönüştürebilecek bir potansiyele sahip. Normal şartlarda tünelin girdiği ikinci makas mevkiinden Ilıksu mevkiine trafiğin olmadığı zamanlarda 20-25 dakika gibi zaman içerisinde gelebilirken trafikle birlikte 35-40 dakikalara varan bu zaman dilimi şimdi tünellerimiz bittikten sonra 7-8 dakikaya düşecek. Hem çevre kirliliği hem emisyon ve yakıt tasarrufu da sağlayacak. Proje bizler için çok önemliydi. Çalıştık. Kovaladık. Koşturduk. Emek verdik. Gayret sarf ettik. İnşallah bitişiyle birlikte de başarılı olmuş olacağız. Bu projede emeği olan kıymetli milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Değerli valimize, aynı zamanda Karayolları Genel Müdürümüze, Bölge Müdürümüze, Sayın Bakanımıza, talimatı veren işi sadece ve sadece millete hizmet olan çok kıymetli muhterem Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımı sunuyorum. Zonguldaklı hemşerilerimize de hayırlı olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum."

İmza atıldı, süreç başladı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek 3

"ŞEHRİ YENİDEN PLANLAMAMIZ LAZIM"

Projenin Filyos ile bütünleşerek bölgeyi ulusal ve uluslararası ticarette önemli bir merkeze dönüştüreceğine dikkat çeken Çağlayan, kentin tüm paydaşlarına ortak hareket etme çağrısında bulunarak sözlerini şöyle tamamladı:

İmza atıldı, süreç başladı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek 4

"Çevre yolunun ilk etabı Zonguldak merkezden Filyos merkez idi. Orası tamamlanıyor. 2027 yılının ilk çeyreğinde ve ikinci çeyreğinde kısım kısım tamamlanacak. Bunu da bütünleştirecek olan bir çevre yolu. Aynı zamanda ticaret yolu. Ticaret hacmini de ciddi şekilde artıracak. Biliyorsunuz Filyos'ta bir liman inşa edilmişti. Onunla birlikte doğalgaz keşfi bulundu. Şu anda 10 milyon metreküp günlük üretim yapılıyor. Önümüzdeki yıl günlük 20 milyon metreküp bir sonraki 2028 yılda da 40 milyon metreküpe çıkacak. Bununla birlikte limanımızda ulusal ve uluslararası ticarete de açılacak. Bu oraya da ciddi bir biçimde katkı sağlayacak. Şehrimize de çok ciddi bir şekilde katkı sağlayacak. Şimdi bizim bütün sivil toplum kuruluşlarımızla, siyasi temsilcilerimizle, üniversitemiz ile birlikte bu yollar yapılırken şehri yeniden planlamamız lazım. A'sına, B'sine, ötesine berisine bakmadan hep birlikte el ele vererek şehrimizi geleceğe taşımak şehrimizi daha da büyütmek için bu projeleri daha da büyüyüp geliştirebilmek adına fikir üretmemiz lazım. Çalışma yapmamız lazım."

İmza atıldı, süreç başladı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek 5

Öte yandan, Karaelmas, Çaydamar, Kozlu, Ökuşne ve Ilıksu kavşaklarını birbirine bağlayacak proje alanları dronla da havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İtalyan devinden beklenmedik karar! Türkiye'den çekildilerİtalyan devinden beklenmedik karar! Türkiye'den çekildiler
Almanya'da her 4 sanayi şirketinden biri küresel rekabet gücünü kaybettiAlmanya'da her 4 sanayi şirketinden biri küresel rekabet gücünü kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Zonguldak yol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Malatya güne depremle uyandı

Malatya güne depremle uyandı

Cami önünde sır ölüm! Ailesi sinir krizi geçirdi

Cami önünde sır ölüm! Ailesi sinir krizi geçirdi

TFF harekete geçti! Başkanlar için 'şike' operasyonu: '70 milyon TL'lik bahis oynamış'

TFF harekete geçti! Başkanlar için 'şike' operasyonu: '70 milyon TL'lik bahis oynamış'

Türkiye'nin en zenginlerinden biriydi! Gizlice gömüldü, ailede kriz...

Türkiye'nin en zenginlerinden biriydi! Gizlice gömüldü, ailede kriz...

Tatilde yeni alternatife talep çok: Maliyet düşüyor ama riske dikkat

Tatilde yeni alternatife talep çok: Maliyet düşüyor ama riske dikkat

Altında düşüş: Son 2 ayın dibini gördü 'İvme kaybediyor'

Altında düşüş: Son 2 ayın dibini gördü 'İvme kaybediyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.