Benzin fiyatı 23 Kasım 2026 tarihi itibarıyla 68,40 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatı ise 88,83 TL olarak kaydedilmiştir. Akaryakıt fiyatlarındaki bu seyir, sürekli değişim göstermektedir. Değişim, arz-talep dengesi, döviz kurları ve hükümet politikaları gibi faktörlere bağlıdır. Sürücüler, günlük akaryakıt ihtiyaçlarını planlarken, fiyatların dalgalanabileceğini dikkate almalıdır.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları arasında sıkça farklılıklar yaşanmaktadır. Dağıtıcılar, bayilerinin fiyatlarını serbestçe belirleyebilir. Ancak tavan fiyat uygulaması nedeniyle bayilik sözleşmesine uymak zorundadırlar. Bu durum, tüketicilerin farklı bölgelerde aldığı akaryakıtın fiyatında değişkenlik ortaya çıkarır. Akaryakıt fiyatlarının bu gibi faktörlerden etkilendiğini unutulmamalıdır.