Akaryakıt fiyatları! 23 Mart Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 23 Mart 2026 itibarıyla sırasıyla 61.99125 TL ve 71.085 TL seviyesine ulaştı. Bu durum, akaryakıt alımlarında dikkat gerektirdiğini bir kez daha gösterdi. Petrol piyasalarındaki belirsizlikler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, pompa fiyatlarının sürekli artmasına yol açıyor. Özellikle büyük şehirlerdeki bayiler arasında fiyat farklılıkları da dikkat çekiyor. Dağıtıcıların tavan fiyat uygulamaları, rekabeti düzenlemeyi hedefliyor.

Cansu Çamcı

Benzin fiyatı 23 Mart 2026 itibarıyla 61.99125 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 71.085 TL seviyesine ulaştı. Bu rakamlar, akaryakıt alımlarında dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor. Son dönemdeki fiyat dalgalanmaları dikkat çekiyor. Petrol piyasalarındaki belirsizlikler ve döviz kurlarının etkisi, fiyatların artmasına neden oluyor. Dolayısıyla, pompa fiyatlarında her gün yeni bir artış gözlemlenebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarının şehirler arasında değişkenlik gösterdiği önemlidir. Bayiler arasında fiyat farklılıkları da dikkat çekiyor. Özellikle büyük şehirlerde, farklı fiyat politikalarıyla karşılaşılıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki bayiler, kendi uyguladıkları fiyatlarla öne çıkıyor. Dağıtıcılar, bayilere yönelik tavan fiyat belirleme yoluna gidiyor. Bu durum, fiyat rekabetini kontrol altına almayı amaçlıyor. Böylece her bayi, belirli bir fiyat aralığında hizmet verebiliyor.

23 Mart Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları23 Mart Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları
CANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 23 Mart 2026 Pazartesi BIST 100 endeksiCANLI BORSA | Borsa güne düşüşle başladı: 23 Mart 2026 Pazartesi BIST 100 endeksi

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
71.09
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
61.99
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.39
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
54.63
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.4
Gazyağı
94.48
En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

İran yeni hedefini açıkladı! İsrail: "Tamamen tesadüf"

Anne ve oğlunu feci şekilde darp ettiler! Tanınmaz hale geldi: "Tehdit ediliyorum"

Anne ve oğlunu feci şekilde darp ettiler! Tanınmaz hale geldi: "Tehdit ediliyorum"

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Victor Osimhen Türkiye'den o kulübü satın alıyor!

Cinayet sonrası İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı

Cinayet sonrası İzzet Yıldızhan da gözaltına alındı

3 yıl önce 100 tane aldı şimdi 300 oldu 'Sermayem yoktu, büyük faydasını gördüm'

3 yıl önce 100 tane aldı şimdi 300 oldu 'Sermayem yoktu, büyük faydasını gördüm'

Vizesiz ve yakın diye akın ettiler: Uzun kuyruklar oluştu

Vizesiz ve yakın diye akın ettiler: Uzun kuyruklar oluştu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

