Akaryakıt fiyatları! 25 Ekim Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

25 Ekim 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 76.27 TL’dir. Motorin fiyatı ise 96.77 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt sektörü, dalgalı bir yapıya sahiptir. Bu sektördeki değişimler, uluslararası piyasalara bağlıdır. Ayrıca döviz kurlarındaki değişiklikler de önemli bir rol oynamaktadır. Yerel veriler de fiyatları etkileyen unsurlar arasındadır.

Motorin fiyatlarının, benzin fiyatlarını geçtiği dönemler görülmektedir. Bu durum sürücülerin bütçelerini yönetme konusunda dikkatli olmalarını gerektirir. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde büyük şehirlerin etkisi büyüktür. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde fiyat farklılıkları dikkat çekmektedir. Her bayinin uyguladığı fiyat farklılıkları, serbest piyasa koşullarına bağlıdır.

Dağıtıcılar, kendi bayileri için tavan fiyatı belirleyebilir. Böylece rekabetin yönü şekillenir. Ancak her şehirde fiyatlar arasında belirgin farklılıklar oluşmaktadır. Tüketicilerin yakıt alırken dikkatli bir karşılaştırma yapması önemlidir. Bu, bilinçli bir tüketim için faydalı olacaktır.