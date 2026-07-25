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Akaryakıt fiyatları! 25 Temmuz Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

25 Temmuz 2026 itibarıyla benzin ve motorin fiyatları, sırasıyla 67.03 TL ve 78.50 TL olarak belirlendi. Enerji kaynaklarındaki bu artış, sürücülerin ekonomik durumunu zorlaştırmaya devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki değişken fiyatlar, arz ve talep koşullarına bağlı olarak dalgalanıyor. Sürücüler, akaryakıt fiyatlarını takip ederek bütçelerini yönetmeli.

Akaryakıt fiyatları! 25 Temmuz Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

25 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 67.03 TL, motorin fiyatı ise 78.50 TL olarak belirlendi. Kısa bir süre içinde akaryakıt fiyatlarında artışlar görülüyor. Bu durum, sürücülerin bütçelerini zorlamaya devam ediyor. Özellikle motorin gibi enerji kaynaklarının fiyatları, dalgalanmalara maruz kalıyor. Şehirlerdeki talep farklılıkları da fiyatları etkiliyor. Benzin ve motorin fiyatları, maliyet etmenleri doğrultusunda değişkenlik arz edebiliyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları değişkenlik gösterebilir. Bu değişkenlik, yerel piyasalardaki arz ve talep koşullarına bağlıdır. Dağıtıcı firmalar bayilik sözleşmeleri aracılığıyla tavan fiyat belirliyor. Bu, rekabet koşullarını dengelemeye yardımcı olmaktadır. Çeşitli bayilerin maliyet yapıları da fiyat farklılıklarını doğurabilir. Sürücülerin bu fiyatları dikkatle takip etmesi önemlidir.

Akaryakıt fiyatları! 25 Temmuz Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
78.5
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
67.03
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.74
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
61.51
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.13
Gazyağı
83.36
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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