Akaryakıt fiyatları! 26 Kasım Çarşamba 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

26 Kasım 2025 itibarıyla benzin fiyatları 54.9325 TL, motorin fiyatları ise 57.01667 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmaların etkisini yansıtmaktadır. Piyasada meydana gelen değişiklikler, fiyatların anlık olarak yükselmesine veya düşmesine sebep olabilmektedir. Özellikle yaz sezonunun sona ermesiyle talep ve arz dengesinin dönüşü, akaryakıt fiyatlarının seyrinde önemli rol oynamaktadır.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları arasında farklılıklar gözlemlenmektedir. Bu durum kullanıcılar için önemlidir. Akaryakıt dağıtıcıları, bayilerindeki fiyatları belirlerken tavan fiyat uygulamalarını devreye alabilir. Bu nedenle tüketicilerin akaryakıt almadan önce fiyatları dikkatle karşılaştırması, ekonomik açıdan avantajlı seçim yapmalarını sağlayabilir.

Akaryakıt pompa fiyatları zam ve indirimlerle sürekli olarak değişim göstermektedir. Büyük kültürel ve ticari merkezlerde benzin ve motorin fiyatları bayilere göre farklılık gösterebilir. Ancak akaryakıt dağıtıcıları, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde kendi bayileri için üst limit belirleyebilir. Bu durum, piyasa fiyatlarına yön vermektedir.