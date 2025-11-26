FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 26 Kasım Çarşamba 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

26 Kasım 2025 itibarıyla benzin fiyatları 54.9325 TL, motorin fiyatları ise 57.01667 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt sektöründeki dalgalanmaların etkisiyle fiyatlar anlık değişiklikler gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ile motorin fiyatları arasında farklar dikkat çekmektedir. Tüketiciler, akaryakıt almadan önce fiyatları karşılaştırarak ekonomik avantaj elde edebilir. Akaryakıt pompa fiyatları sürekli değişim göstermektedir.

Akaryakıt fiyatları! 26 Kasım Çarşamba 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Cansu Akalp

26 Kasım 2025 itibarıyla benzin fiyatları 54.9325 TL, motorin fiyatları ise 57.01667 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmaların etkisini yansıtmaktadır. Piyasada meydana gelen değişiklikler, fiyatların anlık olarak yükselmesine veya düşmesine sebep olabilmektedir. Özellikle yaz sezonunun sona ermesiyle talep ve arz dengesinin dönüşü, akaryakıt fiyatlarının seyrinde önemli rol oynamaktadır.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları arasında farklılıklar gözlemlenmektedir. Bu durum kullanıcılar için önemlidir. Akaryakıt dağıtıcıları, bayilerindeki fiyatları belirlerken tavan fiyat uygulamalarını devreye alabilir. Bu nedenle tüketicilerin akaryakıt almadan önce fiyatları dikkatle karşılaştırması, ekonomik açıdan avantajlı seçim yapmalarını sağlayabilir.

Akaryakıt pompa fiyatları zam ve indirimlerle sürekli olarak değişim göstermektedir. Büyük kültürel ve ticari merkezlerde benzin ve motorin fiyatları bayilere göre farklılık gösterebilir. Ancak akaryakıt dağıtıcıları, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde kendi bayileri için üst limit belirleyebilir. Bu durum, piyasa fiyatlarına yön vermektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Brent petrolün varili 62,04 dolardan işlem görüyorBrent petrolün varili 62,04 dolardan işlem görüyor
'Refah payı eklenecek' Net açıkladı 'O rakam masaya gelmez' İşte asgari ücrette konuşulan zam'Refah payı eklenecek' Net açıkladı 'O rakam masaya gelmez' İşte asgari ücrette konuşulan zam

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.02
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.93
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.72
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.47
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.55
Gazyağı
47.72
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Evde silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Mide bulandıran görüntüler! Zabıta amiri isyan etti: "Bunları mı yedireceksiniz?"

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ağır yaralı!

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

Esra Erol'un programında tanındı! Başörtüsünü çıkarıp imaj değiştirdi

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

ŞOK'a araç buzdolabı geliyor!

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

'Ankara'dan aldığım bilgi' Asgari ücret için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.