FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 27 Aralık Cumartesi 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

27 Aralık 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 51.72375 TL, motorin fiyatı ise 53.1575 TL seviyesine yükseldi. Akaryakıt fiyatlarının ulusal ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişim göstermesi, sürücülerin bütçesi üzerinde doğrudan etkili oluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları bayilere göre farklılık gösteriyor. Fiyat araştırması yapmak ise akaryakıt alımında ekonomik açıdan önem taşıyor.

Akaryakıt fiyatları! 27 Aralık Cumartesi 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Ezgi Sivritepe

27 Aralık 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 51.72375 TL'ye, motorin fiyatı ise 53.1575 TL'ye yükseldi. Akaryakıt fiyatları ulusal ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişiyor. Bu durum, tüketicilerde farklı etkiler yaratabiliyor. Belirtilen tarihteki fiyatlar enerji piyasalarındaki gelişmelere paralel olarak değişim gösteriyor. Bu, sürücülerin bütçesine yansıyor.

Akaryakıt pompa fiyatları zam ve indirimlere bağlı olarak sürekli olarak dalgalanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları bayilere göre değişiklik gösterebiliyor. Dağıtıcılar, bayilik sözleşmeleri ile kendi bayileri için tavan fiyatlar belirliyor. Bu, nihai fiyatların oluşumunda etkili bir rol oynuyor. Akaryakıt alımında fiyat araştırması yapmak da ekonomik açıdan önem arz ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ev alacak ve satacak herkesi ilgilendiriyor! Tapular gerçek değerden gösterilecekEv alacak ve satacak herkesi ilgilendiriyor! Tapular gerçek değerden gösterilecek
ikinci el araba satışında o düzenlemenin süresi uzatıldıikinci el araba satışında o düzenlemenin süresi uzatıldı

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.16
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
51.72
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.5
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
33.38
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.29
Gazyağı
45.26
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a ziyaret

Ali Koç'tan Sadettin Saran'a ziyaret

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.