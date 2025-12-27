Akaryakıt fiyatları! 27 Aralık Cumartesi 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

27 Aralık 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 51.72375 TL'ye, motorin fiyatı ise 53.1575 TL'ye yükseldi. Akaryakıt fiyatları ulusal ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişiyor. Bu durum, tüketicilerde farklı etkiler yaratabiliyor. Belirtilen tarihteki fiyatlar enerji piyasalarındaki gelişmelere paralel olarak değişim gösteriyor. Bu, sürücülerin bütçesine yansıyor.

Akaryakıt pompa fiyatları zam ve indirimlere bağlı olarak sürekli olarak dalgalanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları bayilere göre değişiklik gösterebiliyor. Dağıtıcılar, bayilik sözleşmeleri ile kendi bayileri için tavan fiyatlar belirliyor. Bu, nihai fiyatların oluşumunda etkili bir rol oynuyor. Akaryakıt alımında fiyat araştırması yapmak da ekonomik açıdan önem arz ediyor.