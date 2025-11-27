Akaryakıt fiyatları! 27 Kasım Perşembe 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

2025 yılının 27 Kasım tarihinde benzin fiyatı 54,9525 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatı ise 57,03222 TL seviyesindedir. Bu fiyatlar akaryakıt sektöründeki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişmektedir. Piyasa koşulları bu durumu etkilemektedir. Tüketiciler, büyük şehirlerde yaşanan fiyat değişimlerini dikkate almalıdır. Dünya genelindeki ekonomik gelişmeler de etkili olmaktadır. Yerel durumlar, fiyatların hızla değişebileceğine işaret etmektedir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları farklılıklar göstermektedir. Yerel bayiler, fiyatlandırma konusunda farklı stratejiler izleyebilir. Dağıtıcı firmalar, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde tavan fiyat belirleyebilir. Bu durum, bayilerin uygulayacağı fiyatları etkileyen bir unsurdur. Fiyat değişiklikleri, indirim veya zamlarla sıklaşabilir. Sürücüler, akaryakıt maliyetlerini etkileyen bu faktörleri göz önünde bulundurmalıdır. Farklı şehirler ve bayiler arasındaki fiyat farklılıkları önemlidir.