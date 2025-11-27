FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 27 Kasım Perşembe 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

2025 yılında benzin ve motorin fiyatları, 27 Kasım itibarıyla sırasıyla 54,95 TL ve 57,03 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt sektöründeki dalgalanmalar, piyasa koşulları ve yerel durumlar, bu fiyatların sürekli değişmesine yol açmaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları gözlemlenmektedir. Tüketiciler, akaryakıt maliyetlerini etkileyen bu faktörleri dikkate alarak yakıt alımlarını planlamalıdır.

Akaryakıt fiyatları! 27 Kasım Perşembe 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

2025 yılının 27 Kasım tarihinde benzin fiyatı 54,9525 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatı ise 57,03222 TL seviyesindedir. Bu fiyatlar akaryakıt sektöründeki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişmektedir. Piyasa koşulları bu durumu etkilemektedir. Tüketiciler, büyük şehirlerde yaşanan fiyat değişimlerini dikkate almalıdır. Dünya genelindeki ekonomik gelişmeler de etkili olmaktadır. Yerel durumlar, fiyatların hızla değişebileceğine işaret etmektedir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları farklılıklar göstermektedir. Yerel bayiler, fiyatlandırma konusunda farklı stratejiler izleyebilir. Dağıtıcı firmalar, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde tavan fiyat belirleyebilir. Bu durum, bayilerin uygulayacağı fiyatları etkileyen bir unsurdur. Fiyat değişiklikleri, indirim veya zamlarla sıklaşabilir. Sürücüler, akaryakıt maliyetlerini etkileyen bu faktörleri göz önünde bulundurmalıdır. Farklı şehirler ve bayiler arasındaki fiyat farklılıkları önemlidir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.03
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.95
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.72
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.47
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.55
Gazyağı
47.72
