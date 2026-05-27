Akaryakıt fiyatları! 27 Mayıs Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

27 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı litre başına 64.29875 TL'dir. Motorin fiyatı ise 67.02625 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, akaryakıt piyasasında arz ve talep dengesine bağlı olarak değişir. Uzmanlar, döviz kurlarındaki dalgalanmaların önemli bir etkisi olduğunu söylüyor. Ayrıca, uluslararası petrol fiyatlarındaki değişimler de benzin ve motorin fiyatlarını etkiler. Vergi oranlarındaki değişimlerin de dikkate alınması gerekir.

Akaryakıt fiyatları bölgesel farklılıklar gösterir. Özellikle büyük şehirlerde, bu farklar belirginleşir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde, benzin ve motorin fiyatları arasında önemli farklılıklar olabilir. Dağıtıcı firmalar, bazı bayiler için tavan fiyat belirleyebilir. Bu, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla yapılır. Bu nedenlerle akaryakıt alımında dikkatli olunmalıdır. Güncel fiyatların takip edilmesi büyük önem taşır.