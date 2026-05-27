FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 27 Mayıs Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

27 Mayıs 2026 itibarıyla benzin litre fiyatı 64.29875 TL, motorin fiyatı ise 67.02625 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatları, piyasanın arz ve talep dengesi ile döviz kurlarına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Uluslararası petrol fiyatlarının yanı sıra vergi oranlarındaki değişimler de fiyatları doğrudan etkiler. Büyük şehirlerde ise benzin ve motorin fiyatları arasında önemli farklılıklar dikkat çekerken, güncel fiyatlarının takibi hayati önem taşır.

Akaryakıt fiyatları! 27 Mayıs Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

27 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı litre başına 64.29875 TL'dir. Motorin fiyatı ise 67.02625 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, akaryakıt piyasasında arz ve talep dengesine bağlı olarak değişir. Uzmanlar, döviz kurlarındaki dalgalanmaların önemli bir etkisi olduğunu söylüyor. Ayrıca, uluslararası petrol fiyatlarındaki değişimler de benzin ve motorin fiyatlarını etkiler. Vergi oranlarındaki değişimlerin de dikkate alınması gerekir.

Akaryakıt fiyatları! 27 Mayıs Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

Akaryakıt fiyatları bölgesel farklılıklar gösterir. Özellikle büyük şehirlerde, bu farklar belirginleşir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde, benzin ve motorin fiyatları arasında önemli farklılıklar olabilir. Dağıtıcı firmalar, bazı bayiler için tavan fiyat belirleyebilir. Bu, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla yapılır. Bu nedenlerle akaryakıt alımında dikkatli olunmalıdır. Güncel fiyatların takip edilmesi büyük önem taşır.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Güne düşüşle başladı: Gram altın 6 bin 615 liraya gerilediGüne düşüşle başladı: Gram altın 6 bin 615 liraya geriledi
Ferrari’nin elektrikli aracı tanıtıldı! Tasarımı eleştirildiFerrari’nin elektrikli aracı tanıtıldı! Tasarımı eleştirildi

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
67.03
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
64.3
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
44.46
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
57.1
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.04
Gazyağı
73.61
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Cizre savaş alanına döndü! Akraba iki aile arasında feci kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı

Cizre savaş alanına döndü! Akraba iki aile arasında feci kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Aşkı sonunda belgelendi! Böyle görüntülendiler

Aşkı sonunda belgelendi! Böyle görüntülendiler

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a projeksiyon cihazı geliyor! 27 Mayıs ŞOK aktüel kataloğu

Emekli ve memur maaşı hesabı şekilleniyor: 'Seyyanen zam' vurgusu

Emekli ve memur maaşı hesabı şekilleniyor: 'Seyyanen zam' vurgusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.