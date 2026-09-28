Akaryakıt fiyatları! 28 Eylül Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

28 Eylül 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 80.40 TL, motorin fiyatı ise 93.44 TL seviyesindedir. Bu durum, akaryakıt tüketicileri için önemli bir gelişmedir. Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki değişiklikler, yerel pazardaki talep gibi faktörler, benzin ve motorin fiyatlarını etkiler. Tüketicilerin akaryakıt alımında bu fiyatların yanına ekonomik koşulları da dikkate alması gerekiyor.

Büyük şehirlerde, benzin ve motorin fiyatları bayi bazında değişiklik gösterebilir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde fiyat farklılıkları yaygındır. Akaryakıt pompa fiyatları, zamlar ve indirimlerle sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle yerel bayiler arasında fiyat farklılıkları yaşanması kaçınılmaz hale gelir. Dağıtıcı firmalar, bayilik sözleşmeleri ile kendi bayileri için tavan fiyatlar belirleyebilir. Bu durum, özellikle büyük şehirlerde sürücülerin yakıt alışverişlerini etkileyebilir.