FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 28 Eylül Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

28 Eylül 2026 itibarıyla benzin fiyatı 80.40 TL, motorin fiyatı ise 93.44 TL seviyesine ulaştı. Bu fiyatlar, akaryakıt tüketicileri için önemli bir durum yaratıyor. Küresel petrol fiyatları, döviz kurları ve yerel talep gibi unsurlar, benzin ve motorin fiyatlarını etkileyen başlıca faktörlerdir. Tüketicilerin bu fiyatları değerlendirirken ekonomik koşulları da göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Büyük şehirlerde ise fiyat farklılıkları dikkat çekiyor.

Akaryakıt fiyatları! 28 Eylül Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

28 Eylül 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 80.40 TL, motorin fiyatı ise 93.44 TL seviyesindedir. Bu durum, akaryakıt tüketicileri için önemli bir gelişmedir. Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurlarındaki değişiklikler, yerel pazardaki talep gibi faktörler, benzin ve motorin fiyatlarını etkiler. Tüketicilerin akaryakıt alımında bu fiyatların yanına ekonomik koşulları da dikkate alması gerekiyor.

Büyük şehirlerde, benzin ve motorin fiyatları bayi bazında değişiklik gösterebilir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde fiyat farklılıkları yaygındır. Akaryakıt pompa fiyatları, zamlar ve indirimlerle sürekli güncellenmektedir. Bu nedenle yerel bayiler arasında fiyat farklılıkları yaşanması kaçınılmaz hale gelir. Dağıtıcı firmalar, bayilik sözleşmeleri ile kendi bayileri için tavan fiyatlar belirleyebilir. Bu durum, özellikle büyük şehirlerde sürücülerin yakıt alışverişlerini etkileyebilir.

Akaryakıt fiyatları! 28 Eylül Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avrupa borsalarında İtalya hariç pozitif seyirAvrupa borsalarında İtalya hariç pozitif seyir
THY’den Güney Avrupa uçuşlarında avantajlı bilet kampanyasıTHY’den Güney Avrupa uçuşlarında avantajlı bilet kampanyası

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
93.44
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.4
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
47.6
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
69.54
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
50.75
Gazyağı
94.73
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'nin kritik üssünde alarm! Acil durum ilan edildi

ABD'nin kritik üssünde alarm! Acil durum ilan edildi

Antalya’da feci kaza: Tır 2 kişinin üzerine devrildi

Antalya’da feci kaza: Tır 2 kişinin üzerine devrildi

İrlanda-İsrail maçında olay görüntü! İsrail'e böyle tepki gösterdiler

İrlanda-İsrail maçında olay görüntü! İsrail'e böyle tepki gösterdiler

Murat Boz’un abisiyle fotoğrafı ortaya çıktı!

Murat Boz’un abisiyle fotoğrafı ortaya çıktı!

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dan 11 milyar 515 milyon TL'lik fon çıkışı! Soluğu Dubai'de almış

Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal'dan 11 milyar 515 milyon TL'lik fon çıkışı! Soluğu Dubai'de almış

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.