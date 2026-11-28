28 Kasım 2026’da benzinin litre fiyatı 68,44625 TL olarak kaydedildi. Günlük fiyat bilgisi, akaryakıt piyasasındaki mevcut pompa fiyatlarını yansıtıyor.

Motorinin litre fiyatı aynı tarihte 84,615 TL olarak açıklandı. Motorin, litre başına benzinden daha yüksek fiyatla işlem gördü.

Akaryakıt pompa fiyatları zam ya da indirimlere bağlı olarak değişebilir. Fiyatlar gün içinde veya sonraki dönemlerde farklılaşabilir.

İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere şehirler arasında fiyat farkları görülebilir. Bayilerde de farklı fiyatlar uygulanabilir. Dağıtıcılar, bayileri için tavan fiyat belirleyebilir.