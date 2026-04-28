Akaryakıt fiyatları! 28 Nisan Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

28 Nisan 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 63,7375 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatı ise 71,635 TL'dir. Bu fiyatlar, piyasada yaşanan dalgalanmalarla şekillenmektedir. Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişiklikler de fiyatları etkilemektedir. Motorin, tarım ve ulaşım sektörlerinde yaygın olarak kullanılıyor. Benzin fiyatları ise bireysel tüketim için önemli bir parametre olmaya devam ediyor.

Akaryakıt fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklılık gösterebiliyor. Fiyatların belirlenmesinde piyasa koşulları önemli bir rol oynuyor. Dağıtıcılar bayilere tavan fiyat belirliyor. Bu, fiyatların kontrolünü sağlamaya yönelik bir çaba olarak değerlendirilebilir. Sonuç olarak, tüketiciler farklı bayilerde değişen fiyatlarla karşılaşabiliyor. Ekonomik koşullar sürekli değişiyor. Bu nedenle akaryakıt fiyatları dalgalanma gösteriyor. Dikkatli bir takip gerektiren bir durum söz konusu.