Akaryakıt fiyatları! 28 Ocak Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

28 Ocak 2026 itibarıyla Türkiye genelinde benzin ve motorin fiyatları belirlenmiştir. Benzin fiyatı 55,22 TL, motorin fiyatı ise 57,35 TL olarak kaydedilmiştir. Bu fiyatlar, uluslararası petrol piyasaları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkilenmektedir. Büyük şehirlerde fiyatlar arasında farklar gözlemleniyor. Araç sahiplerinin, bütçelerini bu değişkenleri dikkate alarak düzenlemesi önemlidir. Akaryakıt fiyatlarındaki istikrar, piyasa koşulları ile doğrudan ilişkilidir.

28 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde benzin fiyatı 55,22 TL, motorin fiyatı ise 57,35 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, uluslararası petrol piyasalarındaki dalgalanmalar nedeniyle değişiyor. Döviz kurlarındaki oynamalar da etkili oluyor. İşin içinde birden fazla dinamik bulunuyor. Motorin fiyatlarının, benzin fiyatlarına göre yüksek olması dikkat çekiyor. Araç sahipleri, bütçelerini planlarken bu durumu göz önünde bulundurmalıdır.

Akaryakıt pompa fiyatları, zam ve indirimlerle sürekli değişim gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar arasında farklar olabilir. Bayiler arasındaki fiyat farklılıkları sıkça yaşanıyor. Distribütör firmalar ise bayilik uygulamalarında tavan fiyatları belirleyebiliyor. Bu yaklaşımla fiyat istikrarı sağlanmaya çalışılıyor. Ancak serbest piyasa koşulları, her zaman bu uygulamayı geçerli kılmayabilir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.35
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
55.22
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
26.18
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.26
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.49
Gazyağı
47.67
