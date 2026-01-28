Akaryakıt fiyatları! 28 Ocak Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

28 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde benzin fiyatı 55,22 TL, motorin fiyatı ise 57,35 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, uluslararası petrol piyasalarındaki dalgalanmalar nedeniyle değişiyor. Döviz kurlarındaki oynamalar da etkili oluyor. İşin içinde birden fazla dinamik bulunuyor. Motorin fiyatlarının, benzin fiyatlarına göre yüksek olması dikkat çekiyor. Araç sahipleri, bütçelerini planlarken bu durumu göz önünde bulundurmalıdır.

Akaryakıt pompa fiyatları, zam ve indirimlerle sürekli değişim gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar arasında farklar olabilir. Bayiler arasındaki fiyat farklılıkları sıkça yaşanıyor. Distribütör firmalar ise bayilik uygulamalarında tavan fiyatları belirleyebiliyor. Bu yaklaşımla fiyat istikrarı sağlanmaya çalışılıyor. Ancak serbest piyasa koşulları, her zaman bu uygulamayı geçerli kılmayabilir.