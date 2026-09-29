Akaryakıt fiyatları! 29 Eylül Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

29 Eylül 2026 tarihine ait verilere göre benzin fiyatı litre başına 80.40 TL’dir. Motorin fiyatı ise 93.44 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişiklik göstermektedir. Otomobil sahipleri, bu fiyatları dikkatle takip etmektedir.

Benzin ve motorin fiyatları, uluslararası petrol fiyatları ile döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkilenmektedir. Yerel ekonomik koşullar da bu fiyatları doğrudan etkilemektedir. Özellikle büyük şehirlerde, akaryakıt fiyatları değişkenlik göstermektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi illerde fiyatlar farklılık arz edebilir.

Dağıtıcılar, bayilerine uygulamak üzere tavan fiyat belirleyebilmektedir. Bu durum, akaryakıt istasyonları arasında fiyat dalgalanmalarına yol açabilir. Tüketicilerin akaryakıt alımında dikkatli olması gerekmektedir. Fiyatları karşılaştırarak en uygun seçeneği değerlendirmek önemlidir.

Akaryakıt fiyatları, zaman zaman artışlar ve indirimlerle değişiklik gösterebilmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde benzin ve motorin fiyatları arasında farklılıklar ortaya çıkabilir. Serbest piyasa koşullarında belirlenen bayi fiyatları, dağıtıcılar tarafından belirlenen tavan fiyatlarla sınırlıdır. Bu durum, rekabet ortamını etkilemektedir.