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"Akaryakıt fiyatları 3 haneye çıkacak" iddiası! DMM'den açıklama geldi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
29.03.2024 07:19
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Akaryakıt fiyatlarının seçim sonrası daha da artarak üç haneli rakamlara çıkacağı gerekçesiyle tabelalara değişim talimatı verildiği iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

"Akaryakıt fiyatları 3 haneye çıkacak" iddiası! DMM'den açıklama geldi

İletişim Başkanlığı tarafından yönetilen Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden akaryakıt istasyonlarına dağıtım şirketlerinden tabela değişikliği talimatı gittiği iddialarını yalanladı.

DMM'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Akaryakıt dağıtım şirketleri, bayilerinden yıl sonuna kadar fiyat tabelalarını 3 haneli olacak şekilde yenilemelerini istedi." iddiası doğru değildir. Yapılan araştırmalar sonucunda, akaryakıt dağıtım şirketlerinin iddia edildiği gibi bir talepte bulunmadığı tespit edilmiştir." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akaryakıt dağıtım şirketlerinin, "bu sene sonunda akaryakıt fiyatlarının üç hanelere geleceğine dair" bir öngörüsü veya tahmininin bulunmadığı belirlenmiştir.

Seçim öncesinde kamuoyunu manipüle etmek amacıyla kasıtlı bir şekilde üretilen dezenformasyonlara itibar etmeyiniz"

GJyC-xZXoAA-kkI


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Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt hane iddia
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