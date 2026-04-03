Akaryakıt fiyatları! 3 Nisan Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

03 Nisan 2026 tarihinde benzin fiyatı litre başına 62,5975 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatı ise 77,47 TL düzeyindedir. Bu fiyatlar, enerji maliyetleri ile uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarla doğrudan ilişkilidir. Özellikle küresel enerji talebi, bu yakıtların fiyatlarının belirlenmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. Kullanıcılar, akaryakıt istasyonlarında anlık fiyat değişimlerine dikkat etmelidir.

Akaryakıt pompa fiyatları, büyük şehirlerde artmaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde maliyetler fark göstermektedir. Zam ve indirimler, benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanmalara neden olabilir. Ayrıca, akaryakıt dağıtıcıları bayilerine tavan fiyat belirleyebilir. Bu durum, bayiler arasında fiyat farklılıklarını derinleştirmektedir. Tüketicilerin fiyatları kontrol etmesi önemlidir. Çeşitli istasyonları karşılaştırmak, tasarruf açısından faydalı olabilir.