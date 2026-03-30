Akaryakıt fiyatları! 30 Mart Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları sürekli değişim göstermektedir. 30 Mart 2026 itibarıyla benzin fiyatı 62,515 TL'dir. Motorin fiyatı ise 74,08125 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakamlar, piyasa dinamiklerine bağlı olarak dalgalanmaktadır. Döviz kurları ve ham petrol fiyatlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını etkilemektedir. Özellikle büyük şehirlerde fiyatların bölgesel farklılıklar gösterdiği bilinmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde sürücüler, fiyatlardaki değişiklikleri merak etmektedir.

Akaryakıt fiyatları, pompa fiyatları arasında dalgalanmalar ile değişmektedir. Gün içerisinde zam ve indirimler, fiyatların farklılık göstermesine neden olmaktadır. Büyük şehirlerde benzin fiyatları bayi bazında değişiklikler göstermektedir. Bu durum, maliyetlerin bölgesel etkilerini ortaya koymaktadır. Distribütörler, bayilerine tavan fiyat uygulamaları getirerek fiyat istikrarını sağlamak istemektedir. Bu hedef, sürücüler için önemli bir konudur. Akaryakıt fiyatlarındaki bu değişiklikler, ekonomik durumu da etkilemektedir.