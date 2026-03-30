FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 30 Mart Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

30 Mart 2026 itibarıyla Türkiye'de akaryakıt fiyatları dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Benzin fiyatı 62,515 TL, motorin ise 74,08125 TL olarak belirlendi. Piyasa dinamikleri, döviz kurları ve ham petrol fiyatları bu fiyatların dalgalanmasına neden oluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlardaki bölgesel farklılıklar sürücüler için merak konusu. Bu değişimler, ekonomik durumu da olumlu veya olumsuz etkileyebiliyor.

Cansu Çamcı

Türkiye'de akaryakıt fiyatları sürekli değişim göstermektedir. 30 Mart 2026 itibarıyla benzin fiyatı 62,515 TL'dir. Motorin fiyatı ise 74,08125 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakamlar, piyasa dinamiklerine bağlı olarak dalgalanmaktadır. Döviz kurları ve ham petrol fiyatlarındaki değişimler, akaryakıt fiyatlarını etkilemektedir. Özellikle büyük şehirlerde fiyatların bölgesel farklılıklar gösterdiği bilinmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde sürücüler, fiyatlardaki değişiklikleri merak etmektedir.

Akaryakıt fiyatları, pompa fiyatları arasında dalgalanmalar ile değişmektedir. Gün içerisinde zam ve indirimler, fiyatların farklılık göstermesine neden olmaktadır. Büyük şehirlerde benzin fiyatları bayi bazında değişiklikler göstermektedir. Bu durum, maliyetlerin bölgesel etkilerini ortaya koymaktadır. Distribütörler, bayilerine tavan fiyat uygulamaları getirerek fiyat istikrarını sağlamak istemektedir. Bu hedef, sürücüler için önemli bir konudur. Akaryakıt fiyatlarındaki bu değişiklikler, ekonomik durumu da etkilemektedir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
74.08
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.52
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
44.05
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
60.34
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
46.57
Gazyağı
92.66
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.