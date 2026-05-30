Akaryakıt fiyatları! 30 Mayıs Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

30 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla benzin ve motorin fiyatları 64,30 TL ve 67,03 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, sürücülerin akaryakıt giderlerini önemli ölçüde etkilemektedir. Özellikle yaz aylarında artan seyahat talepleri, akaryakıt talebini artırmaktadır. Bu nedenle, benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanmalar daha belirgin hale gelecektir. Tüketicilerin güncel verileri takip etmesi büyük bir önem taşımaktadır.

Akaryakıt fiyatları, zamlar ve indirimlerle sürekli olarak değişmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar arasında bayilere göre farklılıklar görülebilir. Serbest piyasa koşullarında oluşan bu fiyatlar, dağıtıcılar tarafından belirlenen tavan fiyatlarla kontrol altına alınabilir. Bu durum, bazı bayilerin fiyatlarının belirli bir düzeyin altında kalmasını sağlar. Fiyat farklılıklarının daha iyi anlaşılması için tüketicilerin güncel verilere ulaşmaları önemlidir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
67.03
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
64.3
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
44.46
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
57.1
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.04
Gazyağı
73.61
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

