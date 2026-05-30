Akaryakıt fiyatları! 30 Mayıs Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

30 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 64,30 TL, motorin fiyatı ise 67,03 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar sürücülerin akaryakıt giderlerini doğrudan etkilemektedir. Tüketiciler ise fiyatların dalgalanmasından nasıl etkilendiklerini merak ediyor. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle seyahat talepleri artmaktadır. Bu durum, akaryakıt talebini de artırır. Dolayısıyla benzin ve motorin fiyatlarındaki değişimlerin daha belirgin hale gelmesi bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları, zamlar ve indirimlerle sürekli olarak değişmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar arasında bayilere göre farklılıklar görülebilir. Serbest piyasa koşullarında oluşan bu fiyatlar, dağıtıcılar tarafından belirlenen tavan fiyatlarla kontrol altına alınabilir. Bu durum, bazı bayilerin fiyatlarının belirli bir düzeyin altında kalmasını sağlar. Fiyat farklılıklarının daha iyi anlaşılması için tüketicilerin güncel verilere ulaşmaları önemlidir.