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Akaryakıt fiyatları bugün değişecekti! Benzin ve motorin zammı iptal edildi…

09.02.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son indirimlerle 20 liranın altına düşen benzin ve motorine bu gece zam gelmesi bekleniyordu. Buna göre benzine 62 kuruş, motorine ise 1,02 TL fiyat artışı öngörülüyordu. Ancak sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre, depremin yol açtığı olumsuzluk sebebiyle beklenen zam iptal edildi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm iller için güncel motorin (mazot), benzin ve akaryakıt fiyatları…

Akaryakıt fiyatları bugün değişecekti! Benzin ve motorin zammı iptal edildi…

Geçtiğimiz yıl litresi 30 TL olan motorin fiyatları, Şubat ayı başından bu yana peşe peşe gelen indirimlerle uzun süre sonra benzin fiyatından ucuz hale gelmişti. Dün benzine 1,37, motorine ise 1,15 TL’lik çifte indirimde hem benzin hem de mazot fiyatı 20 liranın altına geriledi. Sektör temsilcilerinde alınan bilgilere göre, bugünden geçerli olmak üzere benzin grubunda 62 kuruş, motorin grubunda 1,02 TL fiyat artışı bekleniyordu.

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Ancak akaryakıtta yapılması planlanan zam iptal edildi. Sektör kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, depremin yol açtığı olumsuz etki nedeniyle akaryakıta zam uygulanmayacak.

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litresi İstanbul'da ortalama 19,75 TL'ye satılıyor.
Motorinin litre fiyatı ise 19,97 TL oldu.

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ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 20,00 TL
Motorin: 20,23 TL

İZMİR'DE BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Benzin: 19,92 TL
Motorin: 20,29 TL

BENZİN


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Akaryakıt

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