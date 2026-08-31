Dünyanın maaş haritası açıklandı: İstanbul’un sırası şaşırttı

Deutsche Bank’ın dünyanın farklı kentlerindeki vergi sonrası aylık ortalama maaşları karşılaştırdığı araştırma şehirler arasındaki gelir farkını gözler önüne serdi.Numbeo verilerinden yararlanılarak hazırlanan çalışmada 69 büyük şehir incelendi.

ABD VE İSVİÇRE AĞIRLIĞI GÖZE ÇARPTI

Listelenen şehirler arasında Türkiye’nin incisi İstanbul’da yerini aldı. Araştırmaya göre İstanbul’da vergi sonrası ortalama aylık maaş bin 173 dolar olarak hesaplandı. Bu rakamla birlikte İstanbul karşılaşmaya dahil edilen diğer şehirler arasında listede 56’ncı sıraya yerleşti.

Listenin üst basamaklarında ise İsviçre ve ABD şehirlerinin ağırlığı göze çarptı.

ZİRVEYE ZÜRİH YERLEŞTİ

Vergi sonrası ortalama aylık maaşın en yüksek olduğu şehir 8 bin 363 dolarla Zürih olarak adını listenin zirvesine yerleştirdi. Zürih’i 7 bin 601 dolarla San Francisco ve 7 bin 444 dolarla Cenevre takip etti.

ABD’den ise ilk beş şehir ilk 10 içerisinde kendine yer buldu. Boston 6 bin 258 dolarla dördüncü, New York 5 bin 534 dolarla beşinci, Chicago 4 bin 984 dolarla yedinci, ve Los Angeles 4 bin 480 dolarla 10’uncu sıraya yerleşti.

Avrupa’da ise İsviçre şehirlerinin yanı sıra Lüksemburg, Kopenhang ve Amsterdam yüksek ortama ve net maaşlarıyla listede dikkat çeken şehirler arasında yer aldı