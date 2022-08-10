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Akaryakıt fiyatları için Bakan Nebati'den kritik açıklama: 'Umut ediyorum daha da aşağı iner'

10.08.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin fiyatına gelen zamlar ekonomi yönetiminin de gündemindeki yerini koruyor. Akaryakıt fiyatları için Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Bakan Nebati, 'Pompa çıkış fiyatlarında hemen her akşam haber alıyoruz. Motorin 22 liraya indi manşetlerde yok. Benzin 22 liraya düştü altyazı geçiyor. Sorunlara büyüteçle bakmak, karamsarlık yapmak. Hakkı teslim edin, bu kadar. Petrol umut ediyorum daha da aşağı iner.' dedi.

Akaryakıt fiyatları için Bakan Nebati'den kritik açıklama: 'Umut ediyorum daha da aşağı iner'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni açıklama yaptı. Bakan Nebati, 'Son iki ayda dünyada petrol fiyatları yükselirken ana haberlerin manşetleriydi. Benzine, motorine zam sabah akşam manşetti. Dünyadaki fiyatlar arttı. OECD içinde akaryakıttan en az vergi alan ülkeyiz. Biz yüzde 24'lerde vergi alıyoruz. Pompa çıkış fiyatlarında hemen her akşam haber alıyoruz. Motorin 22 liraya indi manşetlerde yok. Benzin 22 liraya düştü altyazı geçiyor. Sorunlara büyüteçle bakmak, karamsarlık yapmak. Hakkı teslim edin, bu kadar. Petrol umut ediyorum daha da aşağı iner.' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yüz Yüze 100 Gün Ümraniye Programı kapsamında sivil toplum kuruluşları temsilcileri, vakıf ve dernek başkanları, iş insanları, kanaat önderleri ile buluşma ve istişare toplantısına katıldı.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Olumlu performansa bağlı olarak uluslararası kuruluşlar küresel tahminlerini aşağı yönlü güncellerlerken ülkemizin büyüme tahminleri yukarı yönlü güncellenmiştir. 2020 yılında Türkiye'yle ilgili tahminler şöyleydi, önce yatay ve sonra yukarı doğru. Bu bir başarı hikayesidir. Kim ne derse desin. Biz başarı hikayesini yazıyoruz, sizlerle beraber. Hedefimiz belli, iş dünyamız inanıyor. Büyük dayanışma ortamı içerisinde pazarın üretim üssü performansıyla biz bunu yapıyoruz. İstihdamda çok ciddi artış kaydettik. 2022 yılı Haziran ayı itibarıyla toplam istihdamımız 30.9 milyona ulaşmış durumda. Sadece bu yılın ilk yarısında sağlanan savaş, dünya ekonomisinin durumu, Emtia ve enerji fiyatlarındaki yükselişe rağmen çarklarını döndüren büyüten istihdam artışı 862 bin kişi olmuştur.

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HAZİRAN AYI İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 10,3'E DÜŞTÜ

Her zorlukta bir kolaylık vardır. İyimserlik rahmani kötümserlik şeytanidir. Onlar yanacağız dediler, biz büyüyeceğiz dedik. Onlar insanlar işsiz kalacak dediler, biz insanlar işlerini kaybetmeyecek dedik. Esnaf kepenk kapatacak dediler, biz büyümeye devam edeceğiz dedik. 10.3'e düşen Haziran ayı itibarıyla işsizlik oranına geldik. Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşı dünyayı çok zor günlerle karşı karşıya getirdi. Sıkıntıların dünya anlamında had safhada olduğu bir yerde diyoruz ki, biz yolumuza devam edeceğiz, hedeflerimize ulaşacağız.

HEDEFİMİZ 37 MİLYAR DOLAR

İhracatımız uzun trendde artış kaydetti. Güçlü performansımız 2022 yılında devam etti. Her ay Cumhuriyet tarihinin yeni ihracat rekorlarını kırmayı sürdürüyoruz. Ülkemiz Turizm gelirleri bakımından diğer tüm ülkelerden pozitif ayrıştı. Beklentimiz yıl sonunda turizm gelirimiz 35-37 milyar doların üzerine çıkmak ve salgın döneminin üzerinde performans göstermek. Üretimde büyümede istihdamda Türkiye adeta tam yol ilerliyor. Ekonomimiz çok şükür sağlam. Karamsarlar korosuna sorsanız yandık, bittik şarkısını tekrar söylemeye devam ederler. Eleştiriye kapalı değiliz.

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TÜRKİYE'NİN İMF'DEN BORÇ ALMADIĞINI BİLİYORLAR

Manipülatif çarpıtmalardan medet umanlar var. Beklentimiz yapıcı yaklaşımlardan öte değildir. Önlerinde unvan bulunanlar koro halinde Dolar şuraya gidecek diye yalan yanlış haber yaparlar. Önünde unvan bulunanlar Türkiye'nin IMF'ten borç almadığını bile bile tamamen teknik duruşla kapasitesi imkanı kadar aldığı oranı borç aldıya dönüştürebiliyorlar. Bunu umarsızca yapıyorlar.

ENERJİ FATURASI 100 MİLYAR DOLARA DOĞRU GİDİYOR

Tüm bu başarılarımızın yanında yüzleştiğimiz sorunlar söz konusudur. İhracata rağmen enerji ve emtia fiyatlarındaki artışla cari işlemler açığı artmıştır. Enerji hariç 2020 yılında enerjiye petrole ödediğimiz tutar 28 milyar dolar. 2021 yılında 51 milyar dolar, 2022 yılında 100 milyar dolara doğru gidiyor. Bu bir gerçektir. Bunun etkisinin ne kadar derin olduğunu görmek açısından şunu görmek lazım. Gaza enerjiye bu kadar ödemeseydik, 12 aylık birikimle cari işlemler 34,6 milyar dolar fazla verirdik. Yani bizim cari açığımızın temel sebebi sadece enerji maliyetlerimizdir. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle ülkemiz enerji seferberliği ilan etmiş durumda. Yenilenebilir enerjiler, nükleer santral... Bugün 2 sismik, 4 sondaj gemimizle denizlerde eşine az rastlanır sondaj filosuna sahip olmuş durumdayız.

VATANDAŞIN VE REEL SEKTÖRÜN YANINDAYIZ

Müzmin karamsarlara sorsanız kulplar takarlar. Son 20 yılda Özal'ın hayalini gerçekleştirerek çağ atlamıştır. Hangi alana bakarsanız bakın bunu net olarak görebilirsiniz. Bu süreçte kamu maliyesinden, disiplinden taviz vermedik. 2 yıl salgın baskısı, 6 aydır savaş baskısı. Bütün bunlara rağmen bütçe performansımızın güçlü seyretmesine gayret ettik. Tüm vatandaşlarımızın ve reel sektörümüzün her daim yanındayız.

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ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Memur, emekli ve işçimizin alım gücünü artırdık. Yılbaşından bu yana asgari ücrette gerçekleştirdiğimiz yüzde 94.6'lık artış tüm kaynaklarımızı seferber ettiğimizin somut örneğidir.

ENFLASYON AÇIKLAMASI

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enflasyon yüksek seyrediyor. Küresel tedarik zincirinin bozulması, arz yönlü sorunlarının giderilmesiyle küresel emtia fiyatlarının normalleşmesini bekliyoruz. İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması dünyada tahıl fiyatlarında düşüş olarak yansımıştır. Tahılda fiyatlar savaş öncesi duruma gerilemiştir. Buna uluslararası literatürde Recep Tayyip Erdoğan etkisi diyorlar. Tahıl krizi çözülmediği takdirde batı ülkelerin karşı karşıya durumun ne kadar korkutucu olduğunu duymuş olsaydınız neden Recep Tayyip Erdoğan etkisi dediklerini anlardınız.

251 MİLYAR LİRALIK VERGİDEN FERAGAT EDİLDİ

Enflasyonu kararlılıkla biz yeneceğiz. Vergi oranlarında büyük ölçüde düşüşler sağladık. Enerjideki artışları asgari düzeyde yansıması için sübvanse ediyoruz. 251 milyar lira vergi gelirinden feragat ediyoruz. Başta çiğ süt, tarımsal desteklerde ciddi artışlar gerçekleştirdik.

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AKARYAKIT FİYATLARI ELEŞTİRİSİ

Son iki ayda dünyada petrol fiyatları yükselirken ana haberlerin manşetleriydi. Benzine, motorine zam sabah akşam manşetti. Dünyadaki fiyatlar arttı. OECD içinde akaryakıttan en az vergi alan ülkeyiz. Biz yüzde 24'lerde vergi alıyoruz. Pompa çıkış fiyatlarında hemen her akşam haber alıyoruz. Motorin 22 liraya indi manşetlerde yok. Benzin 22 liraya düştü altyazı geçiyor. Sorunlara büyüteçle bakmak, karamsarlık yapmak. Hakkı teslim edin, bu kadar. Petrol umut ediyorum daha da aşağı iner.


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