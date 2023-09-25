AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Benzine indirim yolda! 1 TL'den fazla... Tabela değişiyor (25 Eylül 2023 Pazartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Milyonlarca araç sürücüsü, "Benzine, motorine zam, indirim var mı?", "Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorularına cevap ararken benzin fiyatı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre; benzin indirimi bekleniyor. İşte detaylar...

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

Geçtiğimiz hafta motorine ve benzine gelen zammın ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı yaklaşık 40.03 TL, benzinin litre fiyatı ise yaklaşık 38,56 TL seviyelerine gelmişti.

SON DAKİKA: BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Akaryakıt zammı haberleri dikkatle takip edilirken son olarak benzin indirimi ile ilgili gelişme yaşandı. Buna göre, salı gecesinden itibaren, çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzine 1,15 TL indirim bekleniyor.

25 EYLÜL 2023 PAZARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 38,56 TL

Motorin: 40,03 TL

LPG (Otogaz): 17,33 – 17,78 TL

ANKARA

Benzin: 39,14 TL

Motorin: 40,58 TL

LPG (Otogaz): 17,75 TL

İZMİR

Benzin: 39,24 TL

Motorin: 40,74 TL

LPG (Otogaz): 17,40 TL