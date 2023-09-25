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AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Benzine indirim yolda! 1 TL'den fazla... Tabela değişiyor (25 Eylül 2023 Pazartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

25.09.2023 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatları başta benzin ve motorin olmak üzere petrol fiyatları ile yön bulmaya devam ederken son dakika gelişmesi yaşandı. Benzinde indirim olacağı haberi geldi. Peki, benzin indirimi ne kadar, 25 Eylül 2023 güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir güncel mazot-benzin fiyatı

AKARYAKIT FİYATLARI SON DAKİKA: Benzine indirim yolda! 1 TL'den fazla... Tabela değişiyor (25 Eylül 2023 Pazartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika: Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Milyonlarca araç sürücüsü, "Benzine, motorine zam, indirim var mı?", "Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?" sorularına cevap ararken benzin fiyatı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre; benzin indirimi bekleniyor. İşte detaylar...

akaryakıtiç

BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

Geçtiğimiz hafta motorine ve benzine gelen zammın ardından İstanbul'da motorinin litre fiyatı yaklaşık 40.03 TL, benzinin litre fiyatı ise yaklaşık 38,56 TL seviyelerine gelmişti.

SON DAKİKA: BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

Akaryakıt zammı haberleri dikkatle takip edilirken son olarak benzin indirimi ile ilgili gelişme yaşandı. Buna göre, salı gecesinden itibaren, çarşamba gününden geçerli olmak üzere benzine 1,15 TL indirim bekleniyor.

benziniç

25 EYLÜL 2023 PAZARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL
Benzin: 38,56 TL
Motorin: 40,03 TL
LPG (Otogaz): 17,33 – 17,78 TL

ANKARA
Benzin: 39,14 TL
Motorin: 40,58 TL
LPG (Otogaz): 17,75 TL

İZMİR
Benzin: 39,24 TL
Motorin: 40,74 TL
LPG (Otogaz): 17,40 TL

MOTORİN

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