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  4. SON DAKİKA | Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı! Asgari faiz zorunluluğu kaldırıldı

SON DAKİKA | Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı! Asgari faiz zorunluluğu kaldırıldı

25.09.2023 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Merkez Bankası yeni bir karara imza attı. Türk lirası dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında asgari faiz zorunluluğu kaldırıldı.

SON DAKİKA | Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı! Asgari faiz zorunluluğu kaldırıldı

Son dakika haberi: TCMB, Türk lirası dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı.

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