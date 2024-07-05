FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Akaryakıt, sigara, alkolden sonra sıra onda! Çaya da zam geldi! Fiyat listeleri gönderildi!

Akaryakıt, sigara, alkolden sonra sıra onda! Çaya da zam geldi! Fiyat listeleri gönderildi!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
05.07.2024 13:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt, sigara, alkol fiyatlarının ardından kuru çay fiyatlarına da zam geldi. Çaykur, çaya ortalama yüzde 24 oranında zam yaparken, yeni fiyat listeleri toptan satış yapan şirketlere gönderildi.

Akaryakıt, sigara, alkolden sonra sıra onda! Çaya da zam geldi! Fiyat listeleri gönderildi!

Çaykur, kuru çay fiyatlarına zam yaptı. 2024 ürünü yaş çay alım fiyatına destekleme hariç yüzde 50, destekleme dâhil yüzde 68 zam yapılmasının ardından Çaykur, kuru çay fiyatlarına ilk zammı gerçekleştirdi.

YENİ LİSTE BELLİ OLDU

Eylül 2023'te yayınlanan eski listede 1 kilogramlık Rize Turist çayının tavsiye edilen toptan satış fiyatı 152,81 TL iken bugün şirketlere gönderilen yeni listede aynı çayın tavsiye edilen toptan satış fiyatı 189,54 TL olarak belirlendi. Böylece Rize Turist çayı yüzde 24 zamlandı.

Eski listede 1 kilogramlık Tiryaki çayının Eylül 2023'te tavsiye edilen toptan satış fiyatı 149,68 TL iken yeni listede aynı çayın toptan satış fiyatı bugün itibariyle 185,66 TL'ye çıktı. Böylece Tiryaki marka çayın fiyatı da yüzde 24 zamlandı.

ZAM ORANI ÇAY ÇEŞİDİNDE DEĞİŞTİ

Çaykur'un tüm kategorilerindeki çaylara yapılan zamların çoğunluğu yüzde 24 seviyesinde iken elekaltı, gurme, hediyelik gibi sınıflara ayrılan spesifik çaylardaki zam oranları ise ortalamanın üzerine çıkarak yüzde 39-68 arasında değişiyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Çaykur, bayi alışlarında ortalama yüzde 22 olarak açıkladığı zam oranının bayinin sahaya satışında ortalama yüzde 24 oranında olduğunu bildirdi.

Sektör paydaşları, yaş çay alım fiyatını destek primi dahil yüzde 68 artıran Çaykur'un önümüzdeki dönemde kuru çay fiyatlarına kademeli olarak yeniden zam yapabileceğini ifade ediyor.

Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BES'te fon büyüklüğü 1 trilyon lirayı aştı! '18 yaş altı' detayı dikkat çekti! BES'te fon büyüklüğü 1 trilyon lirayı aştı! '18 yaş altı' detayı dikkat çekti!
Bakanlıktan tasarruf genelgesine uyulmadığı iddialarına yanıt: 'Bakım-onarım genelge kapsamı dışında'Bakanlıktan tasarruf genelgesine uyulmadığı iddialarına yanıt: 'Bakım-onarım genelge kapsamı dışında'
2 Temmuz'u beklemişlerdi! Kirada yeni dönem başladı: Sayıları artabilir2 Temmuz'u beklemişlerdi! Kirada yeni dönem başladı: Sayıları artabilir
Anahtar Kelimeler:
Çay Zam fiyat liste
En Çok Okunan Haberler
UEFA'dan Merih Demiral'a 2 maç ceza! TFF CAS'a gidiyor

UEFA'dan Merih Demiral'a 2 maç ceza! TFF CAS'a gidiyor

Adana'da liseli stajyerden hakim hakkında skandal iddia! "Perdeleri kapattı ve..."

Adana'da liseli stajyerden hakim hakkında skandal iddia! "Perdeleri kapattı ve..."

Emekliye ek zam kulisi! SGK Uzmanı canlı yayında açıkladı: Refah payı için oran verdi

Emekliye ek zam kulisi! SGK Uzmanı canlı yayında açıkladı: Refah payı için oran verdi

Çaya da zam geldi! Fiyat listeleri gönderildi!

Çaya da zam geldi! Fiyat listeleri gönderildi!

Asgari ücrete ara zam yok ama milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu!

Asgari ücrete ara zam yok ama milletvekilleri ve bakanların alacağı zam belli oldu!

Yüzde 40 ek vergi gelmişti! Çinli elektrikli araçlar için dikkat çeken karar!

Yüzde 40 ek vergi gelmişti! Çinli elektrikli araçlar için dikkat çeken karar!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

The North Face, Merrell, Salomon... Outdoor giyimde büyük fırsatlar

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

Çabasız şıklığın yolu Levis'tan geçer! %60'a varan indirimler burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.