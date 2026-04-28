Akaryakıta çifte zam geldi: 28 Nisan 2026 benzin, motorin fiyatı

Motorin ve benzin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki artış ve düşüş, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelerle birlikte devamlı değişmeye devam ediyor. Peki, bugün motorine zam var mı, benzine zam var mı? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 28 Nisan 2026 Salı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 28 Nisan 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ

28 Nisan Salı gecesinden geçerli olmak üzere motorin grubuna 2,28 TL ve benzin grubuna 0,95 TL zam geldi.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (28 NİSAN 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 63.72 TL

Motorin: 71.59 TL

LPG: 34.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 63.57 TL

Motorin: 71.47 TL

LPG: 34.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.69 TL

Motorin: 72.73 TL

LPG: 34.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.97 TL

Motorin: 73.00 TL

LPG: 34.79 TL