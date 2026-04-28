FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıta çifte zam geldi: 28 Nisan 2026 benzin, motorin fiyatı

Akaryakıta zam geldi mi? Akaryakıt fiyatları petrol, kurdaki hareket ve küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Son olarak akaryakıta bir zam geldi. Peki, hangi akaryakıt ürüne veya ürünlerine zam var? 28 Nisan 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara motorin, benzin, LPG fiyatları...

Hande Dağ
Motorin ve benzin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki artış ve düşüş, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmelerle birlikte devamlı değişmeye devam ediyor. Peki, bugün motorine zam var mı, benzine zam var mı? LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 28 Nisan 2026 Salı ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 28 Nisan 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ

28 Nisan Salı gecesinden geçerli olmak üzere motorin grubuna 2,28 TL ve benzin grubuna 0,95 TL zam geldi.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (28 NİSAN 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 63.72 TL
Motorin: 71.59 TL
LPG: 34.99 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 63.57 TL
Motorin: 71.47 TL
LPG: 34.39 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.69 TL
Motorin: 72.73 TL
LPG: 34.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64.97 TL
Motorin: 73.00 TL
LPG: 34.79 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
71.64
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
63.74
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.11
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
56.04
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.44
Gazyağı
84.92
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt Motorin fiyatları benzin zammı Motorin zammı akaryakıt fiyatları benzin fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.