Akaryakıta dev zam geldi, tabela yine değişti! Motorin 75 TL'ye ulaştı

Motorinin litre fiyatında dün gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 lira 35 kuruş indirim yapılırken, Körfez’de tırmanan jeopolitik gerilim ve petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle bugün itibariyle bu kez de zam geldi. Motorinin litresine bugün itibariyle 6,24 liralık zam yapıldı. Son artışla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul’da 75 TL’ye ulaştı. Peki benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu? İşte 28 Mart 2026 Cumartesi günü güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

Cansu Çamcı

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor. Orta Doğu’da yaşanan gerilimin etkisiyle petrol piyasalarında artan fiyatlar, Türkiye’de akaryakıt maliyetlerini de yukarı çekti.

TABELA BİR KEZ DAHA DEĞİŞTİ!

Bu gelişmelerin ardından motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 6 lira 24 kuruşluk zam yapıldı. Söz konusu artış pompaya yansırken, akaryakıt tabelaları bir kez daha değişti.

MOTORİNİN LİTRE FİYATI 75 TL'YE ÇIKTI

Son zamla birlikte İstanbul’da motorinin litre fiyatı 75 TL seviyesine yükselirken, Ankara ve İzmir’de ise 76 TL’nin üzerine çıktı.

Güncel fiyatlara göre İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin 62,52 TL, motorin 74,87 TL, LPG ise 30,49 TL seviyesinde. Anadolu Yakası’nda ise benzin 62,38 TL, motorin 74,73 TL, LPG 29,89 TL olarak kaydedildi.

Ankara’da benzin 63,49 TL, motorin 76,00 TL, LPG 30,37 TL olurken; İzmir’de benzin 63,76 TL, motorin 76,27 TL ve LPG 30,29 TL seviyelerinde bulunuyor.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
74.08
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.52
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
44.05
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
60.34
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
46.57
Gazyağı
92.66
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Zam
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

