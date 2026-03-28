Akaryakıta dev zam geldi, tabela yine değişti! Motorin 75 TL'ye ulaştı

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor. Orta Doğu’da yaşanan gerilimin etkisiyle petrol piyasalarında artan fiyatlar, Türkiye’de akaryakıt maliyetlerini de yukarı çekti.

TABELA BİR KEZ DAHA DEĞİŞTİ!

Bu gelişmelerin ardından motorin fiyatlarına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 6 lira 24 kuruşluk zam yapıldı. Söz konusu artış pompaya yansırken, akaryakıt tabelaları bir kez daha değişti.

MOTORİNİN LİTRE FİYATI 75 TL'YE ÇIKTI

Son zamla birlikte İstanbul’da motorinin litre fiyatı 75 TL seviyesine yükselirken, Ankara ve İzmir’de ise 76 TL’nin üzerine çıktı.

Güncel fiyatlara göre İstanbul Avrupa Yakası’nda benzin 62,52 TL, motorin 74,87 TL, LPG ise 30,49 TL seviyesinde. Anadolu Yakası’nda ise benzin 62,38 TL, motorin 74,73 TL, LPG 29,89 TL olarak kaydedildi.

Ankara’da benzin 63,49 TL, motorin 76,00 TL, LPG 30,37 TL olurken; İzmir’de benzin 63,76 TL, motorin 76,27 TL ve LPG 30,29 TL seviyelerinde bulunuyor.