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Akaryakıta dev zam kapıda! Bu gece tabelaya yansıyabilir

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zam kapıda! 1 Kasım'da yürürlüğe girmesi beklenen ÖTV artışıyla benzinin litresine 4 lira 15 kuruş, motorine ise 3 lira 60 kuruş zam öngörülüyor. Zamların gerçekleşmesi halinde motorin 100 lirayı, otogaz ise 50 lirayı aşabilir.

Akaryakıta dev zam kapıda! Bu gece tabelaya yansıyabilir
Cansu Çamcı

Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketliliğin yanı sıra akaryakıta uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) kademeli olarak artırılması, pompa fiyatlarında yeni yükselişleri beraberinde getiriyor.

BU GECE TABELAYA YANSIMASI BEKLENİYOR

Sektör kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren akaryakıt ürünlerindeki ÖTV tutarlarının yeniden artırılması bekleniyor. Bu doğrultuda benzin grubunda litre başına 4 lira 15 kuruş, motorin grubunda ise litre başına 3 lira 60 kuruş artış öngörülüyor. LPG otogaz için de 9 liralık zam beklentisi bulunuyor.

Akaryakıta dev zam kapıda! Bu gece tabelaya yansıyabilir 1

Sektörde zamların 31 Ekim Cumartesi günü saat 00.01'de pompaya yansıyabileceğine ilişkin beklentiler de bulunurken, mevcut ÖTV takviminde yeni vergi tutarlarının yürürlük tarihi 1 Kasım olarak belirlenmiş durumda.

LPG'YE DE 9 LİRALIK ZAM BEKLENİYOR

Akaryakıt sektöründe otogaz fiyatlarına yönelik yüksek oranlı bir artış beklentisi öne çıktı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, LPG’nin litre fiyatına 3 Kasım Salı günü saat 00.01 itibarıyla 9 TL zam yapılması öngörülüyor. Bu büyüklükteki artışın gerçekleşmesi halinde otogaz fiyatları birçok şehirde 50 liranın üzerine çıkacak.

Söz konusu 9 liralık artışa ilişkin yetkili mercilerden henüz resmî bir duyuru yapılmadı.

Akaryakıta dev zam kapıda! Bu gece tabelaya yansıyabilir 2

MOTORİN YENİDEN 100 LİRAYI AŞABİLİR

Söz konusu zam oranlarının tabelaya yansımasıyla birlikte, Türkiye genelinde motorinin litre fiyatı yeniden 100 TL barajını aşacak. Benzinin litre fiyatı ise kritik 80 TL eşiğinin üzerine çıkacak.

BİR DEPO YAKIT NE KADARA MAL OLACAK?

Beklenen zamlar sürücülerin akaryakıt giderlerini de doğrudan etkileyecek. Benzine yapılması öngörülen 4,15 liralık artış, 50 litrelik bir deponun dolum maliyetini 207 lira 50 kuruş yükseltecek.

Motorinde beklenen 3,60 liralık zam ise 50 litrelik bir depoda 180 liralık ek maliyet oluşturacak.

Akaryakıta dev zam kapıda! Bu gece tabelaya yansıyabilir 3

LPG'de gündeme gelen 9 liralık artışın gerçekleşmesi halinde 40 litrelik bir otogaz deposunu doldurmanın maliyeti 360 lira, 50 litrelik bir deponun maliyeti ise 450 lira artacak.

Akaryakıta dev zam kapıda! Bu gece tabelaya yansıyabilir 4

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
96.84
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
76.33
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
53.34
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
73.91
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
57.03
Gazyağı
99.71
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Zam
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