Akaryakıta indirim: Pompaya yansıyacak mı? 'Saat 16.00' vurgusu

Motorine indirim... Brent petrol, kurdaki hareketlilik ve küresel gelişmeler akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. Son olarak motorin indirimi ile ilgili bir beklenti ortaya çıktı. Peki, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı 27 Temmuz 2026 Pazartesi ne kadar? İşte benzin zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 27 Temmuz 2026 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları...

MOTORİNE İNDİRİM VAR MI?

Son gelişmeye göre motorinle ilgili bir indirim beklentisi ortaya çıktı. Gazeteci Olcay Aydilek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Motorine, 2,95 TL indirim göründü. Devlet, ÖTV kesintisi yaparsa fiyatlar değişmeyecek. Sektör kaynakları: 'Son zammın yarısı yerine 1,27 TL'si ÖTV'den karşılandı. Çünkü ÖTV kalmadı. 4,20 TL yansıdı. Devlet, 2,95 TL'yi pompaya indirim olarak yansıtabilir. Saat 16.00'da netleşir'" ifadelerini kullandı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (27 TEMMUZ 2026 PAZARTESİ)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 67.05 TL

Motorin: 78.52 TL

LPG: 31.19 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 66.90 TL

Motorin: 78.37 TL

LPG: 30.59 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 68.01 TL

Motorin: 79.63 TL

LPG: 31.29 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 68.29 TL

Motorin: 79.90 TL

LPG: 31.19 TL