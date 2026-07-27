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Petrol sert düştü: Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

ABD ve İran'ın hafta sonu karşılıklı olarak saldırıları durdurması sonrası petrol fiyatları yeni haftaya düşüşle başladı. Geçtiğimiz hafta 100 doların üstünü test eden petrol bugün saat 06.00 itibarıyla 88,50 dolara yakın seviyelerden fiyatlandı. 90 dolar altında kalıcılık durumunda ise bunun pompa fiyatlarına yansıması beklentisi bulunuyor.

Petrol sert düştü: Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi
Hande Dağ

Ortadoğu'daki çatışmalar sonrası ABD ve İran'ın hafta sonu karşılıklı olarak saldırıları durdurması yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalara yansıdı.

Petrol sert düştü: Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi 1

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; geçtiğimiz hafta yüzde 11,80 primle 98,70 dolardan kapanış yapan Brent petrol, bugün ilk işlemlerde 85,50 dolara kadar geriledi. Saat 06.00 itibarıyla Brent petrol 88,50 dolara yakın fiyatlandı, günlük düşüş yüzde -10 civarında oldu.

ABD'nin İran'a hava saldırılarının yoğunlaşması sonrası cuma günü harekat askıya alınırken cumartesi ve pazar günleri ABD'den bir saldırı raporu bildirilmedi. Saldırılara karşılık olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef alan İran'ın da 2 gündür ateşkes konumunda kaldığı görüldü.

Petrol sert düştü: Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi 2

Öte yandan Kpler tarafından paylaşılan verilere göre saldırılardaki duraklamaya rağmen, hafta sonu Hürmüz Boğazı'ndan günlük geçen ticari gemi sayısı 10 adedin altında kaldı. Bab el-Mandeb Boğazı'nda da gemi trafiğinin azaldığı bildirilirken birçok nakliye şirketinin daha net güvenlik tedbirlerini beklediğinin ifade edildiği aktarıldı. Söz konusu belirsizliklerin petrol fiyatında daha fazla düşüşün öne geçtiği vurgulandı.

Petrol sert düştü: Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi 3

DİPLOMASİ UMUTLARI

Petrol geçtiğimiz hafta 100 doların üstünü test etmiş ve çatışmalar Kızıldeniz'e sıçramıştı. Suudi Arabistan'ın Bab el-Mandeb Boğazı üzerinden yaptığı ihracat da tehlike altına girmeye başlamıştı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, İran'a yönelik saldırılara iki gündür ara veren Başkan Donald Trump'ın İran ile diplomatik görüşmelere "alan tanıdığını" söyledi.

Petrol sert düştü: Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi 4

GÖZLER AKARYAKIT FİYATLARINDA

Petroldeki gerileme sonrası piyasada gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi.

Petrol sert düştü: Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi 5

Sektör temsilcilerinin, çatışmayı azaltacak ve Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin yeniden başlamasına izin verecek diplomatik bir çözüm umudunun fiyatları aşağı çektiğini belirttiği aktarılırken Brent petrol tarafında 90 dolar altında kalıcılık durumunda bunun pompa fiyatlarına da yansımasının beklendiği kaydedildi.

Petrol sert düştü: Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi 6

27 Temmuz 2026 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 67,04 TL, motorinin litre fiyatı 78,49 TL olarak fiyatlanıyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
78.5
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
67.03
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.74
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
61.51
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.13
Gazyağı
83.36
Anahtar Kelimeler:
Petrol Akaryakıt akaryakıt fiyatları
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