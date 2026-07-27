Petrol sert düştü: Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Ortadoğu'daki çatışmalar sonrası ABD ve İran'ın hafta sonu karşılıklı olarak saldırıları durdurması yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalara yansıdı.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; geçtiğimiz hafta yüzde 11,80 primle 98,70 dolardan kapanış yapan Brent petrol, bugün ilk işlemlerde 85,50 dolara kadar geriledi. Saat 06.00 itibarıyla Brent petrol 88,50 dolara yakın fiyatlandı, günlük düşüş yüzde -10 civarında oldu.

ABD'nin İran'a hava saldırılarının yoğunlaşması sonrası cuma günü harekat askıya alınırken cumartesi ve pazar günleri ABD'den bir saldırı raporu bildirilmedi. Saldırılara karşılık olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef alan İran'ın da 2 gündür ateşkes konumunda kaldığı görüldü.

Öte yandan Kpler tarafından paylaşılan verilere göre saldırılardaki duraklamaya rağmen, hafta sonu Hürmüz Boğazı'ndan günlük geçen ticari gemi sayısı 10 adedin altında kaldı. Bab el-Mandeb Boğazı'nda da gemi trafiğinin azaldığı bildirilirken birçok nakliye şirketinin daha net güvenlik tedbirlerini beklediğinin ifade edildiği aktarıldı. Söz konusu belirsizliklerin petrol fiyatında daha fazla düşüşün öne geçtiği vurgulandı.

DİPLOMASİ UMUTLARI

Petrol geçtiğimiz hafta 100 doların üstünü test etmiş ve çatışmalar Kızıldeniz'e sıçramıştı. Suudi Arabistan'ın Bab el-Mandeb Boğazı üzerinden yaptığı ihracat da tehlike altına girmeye başlamıştı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, İran'a yönelik saldırılara iki gündür ara veren Başkan Donald Trump'ın İran ile diplomatik görüşmelere "alan tanıdığını" söyledi.

GÖZLER AKARYAKIT FİYATLARINDA

Petroldeki gerileme sonrası piyasada gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi.

Sektör temsilcilerinin, çatışmayı azaltacak ve Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiğinin yeniden başlamasına izin verecek diplomatik bir çözüm umudunun fiyatları aşağı çektiğini belirttiği aktarılırken Brent petrol tarafında 90 dolar altında kalıcılık durumunda bunun pompa fiyatlarına da yansımasının beklendiği kaydedildi.

27 Temmuz 2026 Pazartesi günü itibarıyla İstanbul Avrupa yakasında benzinin litre fiyatı 67,04 TL, motorinin litre fiyatı 78,49 TL olarak fiyatlanıyor.