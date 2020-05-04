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Akaryakıta zam yolda

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.05.2020 13:36 | Son Güncelleme

Akaryakıt ve LPG'de bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor. Motorinde 16, benzinde 7 ve LPG'de 25 kuruş zam hesaplanıyor.

Akaryakıta zam yolda

Benzin, motorin ve LPG'de bu geceden itibaren geçerli olacak bir zam bekleniyor.

Fiyat artışının benzinde 7 kuruş, motorinde 16 kuruş ve LPG'de ise 25 kuruş olarak gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
akaryakıt, benzin, zam, LPG, motorin,

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
tamam zam geliyosa ülke normalleşme yönünde :)
LPG ye neden 25 kr az 3 kağıtçı değilsiniz en ucuzuna her zaman daha çok zam kan emiciler sizi
yapın yapmazsanız olmaz
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